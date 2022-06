Censats gairebé 2.000 organismes de 283 espècies diferents als parcs i platges metropolitans

El cap de setmana del 21 i 22 de maig, en el marc de la celebració del Dia Mundial de la Biodiversitat, va tenir lloc la 5a edició del Bioblitz Metropolità, una nova jornada de ciència ciutadana organitzada pels ajuntaments metropolitans i l’AMB en què els participants van fer recompte d’espècies de flora i fauna a la metròpolis de Barcelona dirigits per especialistes.

Prop de 400 persones van participar en les diferents propostes, amb activitats tan diverses com observacions d’ocells i papallones, revisió de caixes niu o construcció de menjadores d’ocells.

En total es van comptabilitzar uns 1.855 organismes, que pertanyen a 283 espècies diferents: 134 de fauna i 149 de flora. Aquest recompte inclou més de 650 observacions realitzades a les activitats de les 42 Jugatecambientals dels parcs i platges metropolitanes gestionades per l’AMB.

En aquesta edició s’han pogut identificar 80 espècies i fer 150 observacions més que l’any passat.

Aquestes dades formaran part del visor de fauna de l’AMB, una eina digital on qualsevol persona pot consultar i enregistrar totes les observacions de fauna que faci als parcs i platges metropolitans recollides a les aplicacions Ornitho i Ocells del Jardí.

Les edicions del Bioblitz Metropolità en xifres

EDICIONS PARTICIPANTS OBSERVACIONS TOTAL ANIMALS I PLANTES N. ESPÈCIES FLORA N. ESPÈCIES FAUNA RECOMPTE ESPÈCIES PROTEGIDES N. ESPÈCIES FLORA PROTEGIDES N. ESPÈCIES FAUNA PROTEGIDES 2018 1.200 1.000 188 54 134 41 0 41 2019 1.400 1.300 185 68 116 39 0 39 2020 – 568 221 75 146 47 0 47 2021 604 570 202 55 146 35 0 35 2022 400 650 283 149 134 34 0 34

L’assistència al Bioblitz ha disminuït respecte d’edicions anteriors a causa de la forta calorada i de la gran oferta lúdica d’esdeveniments que tenen lloc en aquestes dates als municipis. L’activitat, però, va ser més productiva, ja que s’ha incrementat significativament el nombre d’espècies observades.

Bioblitz Metropolità, participació ciutadana i gestió dels espais públics

El Bioblitz Metropolità és una activitat de ciència ciutadana que té l’objectiu principal de fer un cens d’espècies i obtenir una fotografia de la biodiversitat al territori. Alhora vol posar de manifest la importància de la preservació de biodiversitat en aquests espais.



Els resultats obtinguts s’utilitzaran per a la gestió integral dels espais públics metropolitans: serveixen com a indicadors per planificar diferents accions, com ara el manteniment dels prats florits, la instal·lació de caixes niu o l’evolució dels sistemes dunars.

El paper cada vegada més creixent de les persones en la preservació dels espais oberts és un full de ruta que l’AMB ha consolidat i seguirà impulsant durant els pròxims anys. De fet, la regeneració de les dunes metropolitanes és un projecte finalista del premi New European Bauhaus. Aquest prestigiós certamen de la Comissió Europea, que es resoldrà l’11 de juny, posa en valor la implicació de la ciutadania en la conservació d’aquests ecosistemes naturals i la integració de les persones com a actors imprescindibles en la gestió dels espais públics.