La Catalunya centenària augmenta cada vegada més i per primera vegada el país supera les 3.000 persones majors de 100 anys, segons les darreres estimacions de població de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) del mes de juliol. Una xifra que no sorprèn que s’hagi assolit perquè des dels anys 80 les persones centenàries han anat creixent a Catalunya passant de només 185 fins a les 2.000 la passada dècada i, finalment, les 3.000 d’aquest 2025.
Les xifres de l’Idescat assenyalen que a 1 de juliol de 2025 hi havia 3.051 persones centenàries a Catalunya, de les quals 502 són homes (16,5%) i 2.549 són dones (83,5%). De fet, les dades mostren que respecte l’1 de gener ha augmentat la població centenària a Catalunya, ja que el primer dia del 2025 es van comptabilitzar 2.917 persones centenàries (464 homes i 2.453 dones).
Els grups d’edat de Catalunya
Pel que fa als grups poblacionals de Catalunya, l’Idescat mostra que el grup que comprèn entre els 0 i els 15 anys experimenta una davallada (10.869 persones menys, mentre que els grups d’entre 16 i 64 anys i els majors de 65 anys experiment un augment poblacional de l’1,4% i del 2,3%. Això implica que la població de Catalunya és més envellida i la piràmide poblacional es descompensa, un patró de disminució de la població més jove i d’augment de la resta de grups que es va manifestant des de l’any 2018. Les xifres de l’Idescat mostren que en els darrers 7 anys la franja poblacional d’entre 0 i 15 anys ha disminuït en 97.786 persones, mentre que la resta de grups poblacionals han gaudit de ‘bona salut’ i han crescut destacadament. Concretament, el grup de 16 a 64 anys ha augmentat en 497.958 persones mentre que el de persones de 65 anys o més ha augmentat en 200.774 persones.
Tarragona i Lleida, les puntes de llança del creixement poblacional
Les dades absolutes de població indiquen que a Catalunya s’ha guanyat població a les 4 comarques. A Barcelona hi ha 26.292 més (un creixement del 0,9%), a Girona 5.072 (1,1%), a Lleida 2.463 (1,4%) i a Tarragona 7.310 (2,2%).