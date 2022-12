Bases legals per participar en el sorteig de La Panera Més Gran d’El Món 2022

Primera– Àmbit subjectiu i forma de participació



La participació és oberta a totes les persones, majors d’edat, que segueixin la nostra pàgina oficial de Facebook del Món. A més de seguir-nos, també han de compartir el sorteig al seu mur i nomenar dos amics als comentaris (https://www.facebook.com/elmondiari).



La participació es fa també a través del nostre perfil oficial d’Instagram @elmondiari, mencionant a dues persones a la imatge del sorteig. (https://www.instagram.com/elmondiari/)



L’eina que emprarem per la selecció del guanyador serà Easypromos.



Per poder participar, els interessats hauran d’utilitzar un perfil de Facebook autèntic i completar totes les passes. Aquells participants que no realitzin les passes de manera correcta no podran participar en el sorteig. De la mateixa manera per Instagram, el perfil de la participació ha de ser autèntic i completar les accions esmentades anteriorment.



La participació es pot fer tant per Facebook, Instagram o ambdues. En aquest últim cas duplicant les opcions de guanyar.



El període durant el qual els usuaris podran participar és el comprès entre els dies 2 de desembre de 2022 i 21 de desembre de 2022 a les 13 hores.



Segona- Sorteig



El sorteig es realitzarà el 21 de desembre de 2022 a les 13 hores mitjançant l’eina Easypromos (resultant un guanyador i quatre suplents). El guanyador rebrà un missatge a través de les xarxes amb el que se li notificarà que ha resultat afortunat, i és requisit indispensable que respongui acceptant el premi, entre el 21 i el 27 de desembre (inclòs).



En cas que el guanyador no compleixi els requisits establerts en les bases que regulen aquesta acció promocional, l’organitzador contactarà amb el primer suplent en la forma expressada; en cas que es continuï sense poder concretar el guanyador, es contactarà amb el segon suplent i, si s’escau, per ordre i successivament, amb cadascun dels següents suplents fins que es pugui adjudicar el premi.



Editora Singular Digital 2GR es reserva el dret de declarar desert el premi d’aquesta acció promocional, en cas d’impossibilitat d’adjudicació d’aquest per qualsevol causa.



Tercera- Premi



El participant que resulti guanyador del sorteig que es realitzarà el 21 de desembre de 2022 obtindrà:



Una panera proporcionada per Editora Singular Digital 2GR SL (Mon.cat), amb diferents productes gentilesa dels seus patrocinadors:

– Una estada rural gràcies al PATRONAT DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA

– Un bitllet d’avió més un bitllet per un acompanyant de l’aerolínia VUELING

– Unes sabatilles esportives, una gorra i una motxilla de PUMA

– Deu bitllets del número 01714 de la loteria LA GROSSA DE CAP D’ANY 2022 de Loteries de Catalunya

– Un lot de vermuts i una ratafia de PRIORAT B&D LAB

– Una activitat per a una persona a l’AQUÀRIUM DE BARCELONA

– Un lot de productes de BORGES

– Unes ulleres de COTTET ÒPTICA I AUDIOLOGIA

– Un sopar per a dues persones al restaurant WINDSOR

– Una caixa negra gentilesa del GRAN TEATRE DEL LICEU



El guanyador rebrà els productes de la panera al seu domicili excepte els bitllets de la GROSSA DE CAP D’ANY 2022 que es lliuraran personalment a la redacció del diari El Món ubicada al Passeig de Gràcia,16 1er 3ª de Barcelona. En cas de no poder passar la persona guanyadora, podrà venir a recollir el número un representant amb paper signat per la persona guanyadora i nºDNI.



El bitllet d’avió de VUELING inclou les taxes aeroportuàries i la facturació d’una maleta de fins a 25kg.

El bitllet es podrá utilitzar en vols directes operats per VUELING del 09/01/22 al 30/06/22. Els períodes que quedaran exclosos:

DEL 11/02/2023 AL 21/02/2023

DEL 31/03/2023 AL 10/04/2023

DEL 21/04/2023 AL 02/05/2023

DEL 17/05/2023 AL 21/05/2023

DEL 26/05/2023 AL 06/06/2023

DEL 22/06/2023 AL 26/06/2023



VUELING no es farà responsable de les despeses de desplaçament fins als aeroports, d’origen i destinació, ni tampoc de les despeses de manutenció durant l’espera del vol.

VUELING tampoc es farà responsable de les despeses de manutenció dels guanyadors durant l’estància en la ciutat de destinació

Per sol·licitar el premi el guanyador ha d’escriure un correu a prensa@vueling.com indicant l’assumpte: GUANYADOR LA PANERA MÉS GRAN D’EL MÓN amb mínim 3 setmanes abans de la data del viatge.

El premi és personal i intransferible.



Quarta– Condicions i límits de participació



No poden participar en aquesta acció promocional:



– Persones menors d’edat.

– Personal adscrit a l’Editora Singular Digital 2GR SL

– Personal adscrit a entitats col·laboradores de l’Editora Singular Digital 2GR SL

– Persones relacionades professionalment amb aquesta acció promocional, o amb la publicitat d’aquesta.



Les persones que desitgin participar a través de Facebook o Instagram han de facilitar a l’Editora Singular Digital 2GR SL a través de la pàgina de fans del Món o perfil @elmondiari, un perfil d’usuari actiu i real de les xarxes amb el qual se’ls pugui identificar.(https://www.facebook.com/elmondiari). (https://www.instagram.com/elmondiari/)



Cinquena– Protecció de dades de caràcter personal



L’Editora Singular Digital 2GR SL es reserva el dret a utilitzar el nom i els cognoms dels participants i del guanyador, amb finalitats publicitàries i sense que per aquest motiu aquests puguin formular cap reclamació.



De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, les dades seran incorporades a un fitxer de participants en promocions del qual és responsable l’Editora Singular Digital 2GR SL. La finalitat de la recollida de les dades és gestionar les inscripcions de tots els participants en la present acció promocional. Mitjançant la participació en aquesta acció promocional els participants presten el seu consentiment per al tractament de les seves dades. El participant en aquesta acció promocional podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit adreçat a l’Editora Singular Digital 2GR SL (Passeig de Gràcia 16, 1er 3a, 08007 Barcelona).



Sisena– Xarxa de comunicacions



L’Editora Singular Digital 2GR SL queda exonerada de tota responsabilitat en el cas de mal funcionament de la xarxa de comunicacions (telefònica, de cable, internet, etc.) que impedeixi el normal desenvolupament de l’acció promocional per causes alienes a la seva voluntat i, especialment, per actes externs de mala fe. Tampoc serà responsable pels problemes de transmissió o de pèrdua d’informacions no imputables a aquesta.



Setena- Acceptació de condicions



Totes les persones participants en aquesta acció promocional, pel sol fet de participar-hi, accepten les condicions que la regeixen i el criteri i la decisió que l’Editora Singular Digital 2GR SL adopti sobre qualsevol qüestió que se’n derivi.



Vuitena– Altres estipulacions



Aquestes bases són accessibles a través de l’aplicació Easypromos que estarà allotjada al Facebook d’El Món.



Editora Singular Digital 2GR SL es reserva el dret de modificar les condicions de la present acció promocional en qualsevol moment, i fins i tot d’anul·lar-la o deixar-la sense efecte, sempre que hi concorri causa justificada. En aquests supòsits l’Editora Singular Digital 2GR SL es compromet a comunicar de la pàgina de fans de Facebook les bases modificades o, si s’escau, l’anul·lació de l’acció promocional, de manera que aquesta informació sigui accessible als participants.