Audika continua creixent a Catalunya per acostar la salut auditiva a més persones. Catalunya és una de les zones on Audika està experimentant un creixement més sòlid. En l’últim mes, la companyia ha ampliat la seva presència gràcies a noves adquisicions a Barcelona, al carrer de Còrsega i al passeig de Fabra i Puig, i també a Sant Boi de Llobregat i a l’Hospitalet de Llobregat. Per conèixer aquesta realitat de primera mà, parlem amb Oriol Cabero Amaro, professional del centre Audika Urquinaona, de Barcelona.
A partir de quina edat o símptomes convé revisar-se l’audició?
L’ideal és fer-se una revisió auditiva almenys una vegada a l’any. L’audició forma part de la nostra salut, i cuidar-la ens ajuda a mantenir una bona comunicació i una millor qualitat de vida. En els adults, es recomana començar a revisar l’audició a partir dels 50 anys, ja que des d’aquesta edat la pèrdua auditiva és més freqüent. Això passa perquè les cèl·lules ciliades de l’orella interna, responsables de captar el so, no es regeneren de manera natural una vegada danyades. A més, les persones que treballen en ambients molt sorollosos haurien de revisar-se abans i amb més freqüència, ja que el soroll continuat pot afectar l’audició de manera gradual i silenciosa.
En els nens, és important revisar l’audició sempre que hi hagi qualsevol dubte, perquè ells no solen adonar-se’n per si mateixos quan senten menys. A més, si en la família hi ha antecedents de pèrdua auditiva, és recomanable realitzar revisions periòdiques, encara que no hi hagi símptomes, ja que existeix més probabilitat que puguin desenvolupar-la sense que es noti al principi.
És normal que la família detecti primer la pèrdua abans que la mateixa persona?
Sí, és molt normal que la família detecti abans la pèrdua d’audició que la mateixa persona. Quan algú comença a sentir-hi menys, sol ocórrer de manera gradual, per la qual cosa un mateix no ho percep. S’acostuma a apujar el volum, a deixar de sentir uns certs sons, a més la persona afectada tendeix a pensar que els altres parlen baixet.
En els nens passa exactament el mateix, fins i tot més. Ells no s’adonen que hi senten menys perquè, per a ells, aquesta manera de sentir-hi és normal. No tenen un punt de comparació. Per això solen ser els adults, família o professors els qui detecten senyals com que no responen quan se’ls crida, que confonen paraules, que semblen despistats o que apugen massa el volum. És completament natural que sigui l’entorn qui ho noti primer.
Quin tipus de solucions oferiu en Audika als qui comencen a perdre audició?
A Audika entenem que començar a notar canvis en l’audició pot generar dubtes, inquietud o fins i tot negació, i per això el nostre enfocament parteix d’acompanyar a la persona en la cura de la seva salut auditiva. Davant una sospita de pèrdua auditiva, fem avaluacions auditives completes gratuïtes, adaptades a cada persona, per entendre què passa realment i com afecta la seva vida diària. No ens quedem només amb els resultats tècnics: escoltem les necessitats de cadascun, el seu entorn i les seves preocupacions, perquè l’audició no és només una dada, és part del seu benestar.
Detectar a temps una pèrdua auditiva lleu pot marcar una gran diferència i evitar que l’impacte creixi amb el pas del temps. Per això, una part fonamental de la nostra feina és conscienciar. Expliquem de manera clara què significa la pèrdua auditiva detectada, com pot evolucionar i quins senyals convé vigilar, perquè cada persona pugui entendre què li passa i prendre decisions amb tranquil·litat, sempre al seu ritme.
Cuidar l’audició és saber quan actuar i quan simplement observar i prevenir. I, per a nosaltres, acompanyar és tan important com avaluar. A Audika no parlem només de sentir-hi millor, sinó de viure millor. El nostre compromís és cuidar la salut auditiva des de la prevenció, la conscienciació i l’acompanyament pròxim.
Per això, les solucions auditives que oferim des de Audika són personalitzades, ajustades a l’estil de vida de cadascun, i formen part d’un procés i seguiment professional continu. La seva finalitat és millorar la comunicació, reduir l’esforç en escoltar i preservar la qualitat de vida, sempre des d’un enfocament de cura i acompanyament.
Què et diuen els pacients quan tornen després de provar una solució auditiva?
Quan els pacients tornen després de provar una solució auditiva, no sols parlen de sentir-hi millor… parlen d’haver tornat a sentir-hi. Molts arriben sorpresos i emocionats dient: “No sabia quanta audició estava perdent.” Recuperen aquests sons petits del dia a dia i senten que tornen a connectar amb el món. El més especial per a ells sol ser escoltar de nou les veus de les persones que estimen: seguir una conversa sense esforç, entendre els seus nets, parlar amb la seva parella sense frustracions. Tornen a participar, a riure, a sentir-se presents. Expressen emoció en explicar que han recuperat activitats que havien deixat de fer per les limitacions auditives. Una cosa molt bonica és que la família també ens ho diu: que ara són més feliços, que tornen a gaudir dels moments junts.
I quan parlem de nens, l’emoció és diferent, però igual d’intensa. Veure com un nen hi sent amb claredat per primera vegada és un moment que commou tothom: els pares, els professionals i, encara que ells no sempre ho entenguin, també el mateix petit. A vegades obren els ulls amb sorpresa, unes altres somriuen, unes altres simplement es queden quiets, atents, com si el món els parlés de sobte amb una llum nova. I la família sol emocionar-se en veure que el seu fill comença a respondre a sons, a veus, a carícies… a tot allò que abans es perdia sense voler. Són moments que no s’obliden.
I gairebé sempre apareix la mateixa frase: “Tant de bo ho hagués fet abans.” Perquè, en recuperar l’audició, recuperen moments que no sabien que estaven perdent.
Quin missatge t’agradaria transmetre a qualsevol persona que encara no s’hagi revisat l’audició?
Li diria que no ho deixi passar. Com més aviat es revisa l’audició, més senzill és afrontar qualsevol canvi i prendre decisions. No es tracta només de sentir-hi millor, sinó de continuar gaudint de les converses, de la família i del dia a dia.
A més, revisar la teva audició és gratis. Pot reservar la seva cita a audika.es i fer el primer pas.