Audika continúa creciendo en Cataluña para acercar la salud auditiva a más personas. Cataluña es una de las zonas donde Audika está experimentando un crecimiento más sólido. En el último mes, la compañía ha ampliado su presencia gracias a nuevas adquisiciones en Barcelona, en la calle de Còrsega y en el paseo de Fabra i Puig, y también en Sant Boi de Llobregat y en Hospitalet de Llobregat. Para conocer esta realidad de primera mano, hablamos con Oriol Cabero Amaro, profesional del centro Audika Urquinaona, de Barcelona.

¿A partir de qué edad o síntomas conviene revisar la audición?

Lo ideal es hacerse una revisión auditiva al menos una vez al año. La audición forma parte de nuestra salud, y cuidarla nos ayuda a mantener una buena comunicación y una mejor calidad de vida. En los adultos, se recomienda comenzar a revisar la audición a partir de los 50 años, ya que desde esta edad la pérdida auditiva es más frecuente. Esto sucede porque las células ciliadas del oído interno, responsables de captar el sonido, no se regeneran de manera natural una vez dañadas. Además, las personas que trabajan en ambientes muy ruidosos deberían revisarse antes y con más frecuencia, ya que el ruido continuado puede afectar la audición de manera gradual y silenciosa.



En los niños, es importante revisar la audición siempre que haya cualquier duda, porque ellos no suelen darse cuenta por sí mismos cuando oyen menos. Además, si en la familia hay antecedentes de pérdida auditiva, es recomendable realizar revisiones periódicas, aunque no haya síntomas, ya que existe más probabilidad de que puedan desarrollarla sin que se note al principio.

Oriol Cabero Amaro, profesional del centro Audika Urquinaona, de Barcelona.

¿Es normal que la familia detecte primero la pérdida antes que la misma persona?

Sí, es muy normal que la familia detecte antes la pérdida de audición que la misma persona. Cuando alguien comienza a oír menos, suele ocurrir de manera gradual, por lo que uno mismo no lo percibe. Se acostumbra a subir el volumen, a dejar de oír ciertos sonidos, además la persona afectada tiende a pensar que los demás hablan bajito.



En los niños pasa exactamente lo mismo, incluso más. Ellos no se dan cuenta de que oyen menos porque, para ellos, esa manera de oír es normal. No tienen un punto de comparación. Por eso suelen ser los adultos, familia o profesores quienes detectan señales como que no responden cuando se les llama, que confunden palabras, que parecen despistados o que suben demasiado el volumen. Es completamente natural que sea el entorno quien lo note primero.



¿Qué tipo de soluciones ofrecéis en Audika a quienes comienzan a perder audición?

En Audika entendemos que comenzar a notar cambios en la audición puede generar dudas, inquietud o incluso negación, y por eso nuestro enfoque parte de acompañar a la persona en el cuidado de su salud auditiva. Ante una sospecha de pérdida auditiva, hacemos evaluaciones auditivas completas gratuitas, adaptadas a cada persona, para entender qué pasa realmente y cómo afecta su vida diaria. No nos quedamos solo con los resultados técnicos: escuchamos las necesidades de cada uno, su entorno y sus preocupaciones, porque la audición no es solo un dato, es parte de su bienestar.



Detectar a tiempo una pérdida auditiva leve puede marcar una gran diferencia y evitar que el impacto crezca con el paso del tiempo. Por eso, una parte fundamental de nuestro trabajo es concienciar. Explicamos de manera clara qué significa la pérdida auditiva detectada, cómo puede evolucionar y qué señales conviene vigilar, para que cada persona pueda entender qué le pasa y tomar decisiones con tranquilidad, siempre a su ritmo.



Cuidar la audición es saber cuándo actuar y cuándo simplemente observar y prevenir. Y, para nosotros, acompañar es tan importante como evaluar. En Audika no hablamos solo de oír mejor, sino de vivir mejor. Nuestro compromiso es cuidar la salud auditiva desde la prevención, la concienciación y el acompañamiento cercano.

Por eso, las soluciones auditivas que ofrecemos desde Audika son personalizadas, ajustadas al estilo de vida de cada uno, y forman parte de un proceso y seguimiento profesional continuo. Su finalidad es mejorar la comunicación, reducir el esfuerzo al escuchar y preservar la calidad de vida, siempre desde un enfoque de cuidado y acompañamiento.

Centro auditivo de Audika en Sant Boi de Llobregat / Foto: Cedida

¿Qué te dicen los pacientes cuando vuelven después de probar una solución auditiva?

Cuando los pacientes vuelven después de probar una solución auditiva, no solo hablan de oír mejor… hablan de haber vuelto a oír. Muchos llegan sorprendidos y emocionados diciendo: “No sabía cuánta audición estaba perdiendo.” Recuperan esos pequeños sonidos del día a día y sienten que vuelven a conectar con el mundo. Lo más especial para ellos suele ser escuchar de nuevo las voces de las personas que aman: seguir una conversación sin esfuerzo, entender a sus nietos, hablar con su pareja sin frustraciones. Vuelven a participar, a reír, a sentirse presentes. Expresan emoción al contar que han recuperado actividades que habían dejado de hacer por las limitaciones auditivas. Algo muy bonito es que la familia también nos lo dice: que ahora son más felices, que vuelven a disfrutar de los momentos juntos.



Y cuando hablamos de niños, la emoción es diferente, pero igual de intensa. Ver cómo un niño oye con claridad por primera vez es un momento que conmueve a todos: los padres, los profesionales y, aunque ellos no siempre lo entiendan, también el pequeño. A veces abren los ojos con sorpresa, otras sonríen, otras simplemente se quedan quietos, atentos, como si el mundo les hablara de repente con una luz nueva. Y la familia suele emocionarse al ver que su hijo comienza a responder a sonidos, a voces, a caricias… a todo aquello que antes se perdía sin querer. Son momentos que no se olvidan.



Y casi siempre aparece la misma frase: “Ojalá lo hubiera hecho antes.” Porque, al recuperar la audición, recuperan momentos que no sabían que estaban perdiendo.

¿Qué mensaje te gustaría transmitir a cualquier persona que aún no se haya revisado la audición?

Le diría que no lo deje pasar. Cuanto antes se revise la audición, más sencillo es afrontar cualquier cambio y tomar decisiones. No se trata solo de oír mejor, sino de continuar disfrutando de las conversaciones, de la familia y del día a día.

Además, revisar tu audición es gratis. Puede reservar su cita en audika.es y dar el primer paso.