Arxivades dues investigacions de possibles abusos a l’Institut del Teatre

La Fiscalia ha arxivat dues investigacions de possibles abusos de poder i assetjament sexual a l’Institut del Teatre. Aquestes dues causes haurien estat de dos professors de l’acadèmia i una hauria estat retirada per falta de proves i l’altra perquè va passar fa 25 anys i hauria prescrit. El professor Boris Dausà era un dels investigats i ja havia estat expedientat pel mateix institut després de detectar “indicis” d’assetjament en alguns dels seus comportaments amb els alumnes.

L’Institut del Teatre va obrir una investigació sobre els possibles abusos dels docents que després va remetre a la Fiscalia, i que aquesta ara arxiva, donant per fet doncs, que les causes no estan prou completes o no tenen consistència com per arribar a condemnar a ningú pels fets. Pel que fa a Dausà, la investigació ha determinat que no hi ha prous proves per condemnar al professor tot i que ja havia estat expedientat pel mateix teatre. En el cas de l’altra investigació abastava una dotzena de professors jubilats per presumpte assetjament sexual, conductes abusives o abús de poder contra alumnes i exalumnes.

En el cas de la primera investigació, el procediment intern a l’Institut del Teatre es va obrir arran d’una instància presentada per un estudiant. En el cas de la segona, els noms dels exdocents apareixien en deu instàncies presentades per alumnes i exalumnes entre el febrer i el desembre de l’any passat, i al·ludien a situacions de fa més de vint-i-cinc anys, que podrien haver prescrit. En aquest cas, en ser exdocents l’Institut del Teatre no va obrir cap procediment intern.

Fonts de la Fiscalia han explicat que el motiu de l’arxiu és la prescripció de la majoria dels fets. Sobre els que no han prescrit, ha afirmat que no eren relacionables amb el delicte d’assetjament sexual, o bé que no hi havia denúncia de les víctimes com a requisit que exigeix el Codi Penal per perseguir-lo.