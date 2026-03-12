Aigües de Barcelona reforça les aliances amb els Serveis Socials de 16 ajuntaments per combatre la pobresa energètica

Aigües de Barcelona ha reunit representants de Serveis Socials de 16 ajuntaments metropolitans a la cinquena edició del Fòrum de Diàleg amb els Serveis Socials, un espai de referència per a la reflexió, el diàleg i el treball conjunt. La voluntat de la companyia és que aquest fòrum esdevingui una eina clau per teixir aliances i impulsar accions concretes dirigides a millorar el futur de les famílies en situació de vulnerabilitat.
Combatre la pobresa energètica
La trobada vol reforçar la coordinació entre Aigües de Barcelona i els Serveis Socials municipals per abordar les situacions de pobresa energètica al territori metropolità. Aquesta coordinació es concreta en tres eixos fonamentals: l’aplicació de la tarifa social, la gestió de situacions d’ocupació irregular i la conscienciació sobre l’ús sostenible de l’aigua.
Actualment, més de 68.000 llars estan acollides a la tarifa social d’Aigües de Barcelona, un augment respecte a les 64.600 llars de finals del 2024. Aquesta xifra demostra el compromís ferm de la companyia amb l’accés universal a l’aigua, amb especial atenció a les persones en situació de vulnerabilitat. Més enllà de la coordinació operativa per combatre la pobresa energètica, la companyia impulsa un pla d’acció social per a la millora de l’ocupabilitat d’aquestes persones.
Durant el 2025, l’acció social d’Aigües de Barcelona ha tingut un impacte positiu sobre més de 10.000 persones, gràcies a 64 iniciatives socials desenvolupades en col·laboració amb entitats del tercer sector i administracions del territori metropolità. Aquestes xifres representen un increment significatiu respecte a l’any anterior, quan es van impulsar 38 iniciatives que van beneficiar més de 2.800 persones.
Felipe Campos, conseller delegat d’Aigües de Barcelona, ha remarcat en la seva intervenció al Fòrum que “la transformació ecològica no es pot dur a terme sense cohesió social. Per això, despleguem iniciatives conjuntes en aliança amb les administracions i entitats del tercer sector orientades a millorar la qualitat de vida de les persones en situació de vulnerabilitat”. El conseller delegat ha subratllat que “els Serveis Socials dels ajuntaments són els qui estan a la primera línia de l’atenció de les persones en situació de vulnerabilitat. Si volem impulsar accions concretes dirigides a millorar el futur de les famílies que més ho necessiten, hem d’escoltar-los i treballar plegats”.
Llars a punt
Aigües de Barcelona impulsa programes de transformació social com Llars a Punt, una iniciativa pionera que exemplifica el treball conjunt entre la companyia i els Serveis Socials municipals per detectar i reparar fuites en llars en situació de vulnerabilitat. La iniciativa millora les condicions dels habitatges, condona el deute associat a les fuites, evita la pèrdua d’aigua i consciència sobre l’ús responsable de l’aigua.
El projecte Llars a Punt s’articula entorn de tres eixos d’acció: un fons social de rehabilitació per detectar i reparar la fuita i bonificar el deute acumulat; activitats de sensibilització sobre l’ús sostenible de l’aigua, i la capacitació de persones en situació de vulnerabilitat en l’ofici de fontaneria. Durant el Fòrum s’han compartit experiències i bones pràctiques sobre com aquesta iniciativa contribueix a millorar la qualitat de vida de les famílies en situació de vulnerabilitat, i s’ha posat en valor la col·laboració amb empreses d’inserció laboral que participen en la reparació de fuites en llars vulnerables, com Saó Prat, Trini Jove i Formació i Treball.
Un fòrum consolidat
La jornada ha inclòs taules de treball participatives, espais de diàleg i reflexió conjunta entre professionals dels Serveis Socials, entitats com l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i Aigües de Barcelona, per compartir experiències, reptes i propostes de millora en l’atenció a les persones vulnerables. El Fòrum de Diàleg amb els Serveis Socials, que celebra enguany la cinquena edició, s’ha consolidat com un espai de referència per aprofundir en el model de col·laboració publicoprivada i posa de manifest la força de les aliances i la importància del treball conjunt per afrontar amb èxit els reptes socials i ambientals del territori.