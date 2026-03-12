Aigües de Barcelona refuerza alianzas con Servicios Sociales para combatir la pobreza energética

Aigües de Barcelona ha reunido a representantes de Servicios Sociales de 16 ayuntamientos metropolitanos en la quinta edición del Foro de Diálogo con los Servicios Sociales, un espacio de referencia para la reflexión, el diálogo y el trabajo conjunto. La voluntad de la compañía es que este foro se convierta en una herramienta clave para tejer alianzas e impulsar acciones concretas dirigidas a mejorar el futuro de las familias en situación de vulnerabilidad.

Combatir la pobreza energética

El encuentro quiere reforzar la coordinación entre Aigües de Barcelona y los Servicios Sociales municipales para abordar las situaciones de pobreza energética en el territorio metropolitano. Esta coordinación se concreta en tres ejes fundamentales: la aplicación de la tarifa social, la gestión de situaciones de ocupación irregular y la concienciación sobre el uso sostenible del agua.

Actualmente, más de 68.000 hogares están acogidos a la tarifa social de Aigües de Barcelona, un aumento respecto a los 64.600 hogares de finales de 2024. Esta cifra demuestra el firme compromiso de la compañía con el acceso universal al agua, con especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad. Más allá de la coordinación operativa para combatir la pobreza energética, la compañía impulsa un plan de acción social para la mejora de la empleabilidad de estas personas.

Durante el 2025, la acción social de Aigües de Barcelona ha tenido un impacto positivo sobre más de 10.000 personas, gracias a 64 iniciativas sociales desarrolladas en colaboración con entidades del tercer sector y administraciones del territorio metropolitano. Estas cifras representan un incremento significativo respecto al año anterior, cuando se impulsaron 38 iniciativas que beneficiaron a más de 2.800 personas.

Felipe Campos, consejero delegado de Aigües de Barcelona, ha remarcado en su intervención en el Foro que «la transformación ecológica no se puede llevar a cabo sin cohesión social. Por eso, desplegamos iniciativas conjuntas en alianza con las administraciones y entidades del tercer sector orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad». El consejero delegado ha subrayado que «los Servicios Sociales de los ayuntamientos son quienes están en la primera línea de la atención de las personas en situación de vulnerabilidad. Si queremos impulsar acciones concretas dirigidas a mejorar el futuro de las familias que más lo necesitan, debemos escucharlos y trabajar juntos».

El Foro de Diálogo con los Servicios Sociales, que celebra este año la quinta edición, se ha consolidado como un espacio de referencia AIGÜES DE BARCELONA

Llars a punt

Aigües de Barcelona impulsa programas de transformación social como Llars a Punt, una iniciativa pionera que ejemplifica el trabajo conjunto entre la compañía y los Servicios Sociales municipales para detectar y reparar fugas en hogares en situación de vulnerabilidad. La iniciativa mejora las condiciones de las viviendas, condona la deuda asociada a las fugas, evita la pérdida de agua y concienciación sobre el uso responsable del agua.

El proyecto Llars a Punt se articula en torno a tres ejes de acción: un fondo social de rehabilitación para detectar y reparar la fuga y bonificar la deuda acumulada; actividades de sensibilización sobre el uso sostenible del agua, y la capacitación de personas en situación de vulnerabilidad en el oficio de fontanería. Durante el Foro se han compartido experiencias y buenas prácticas sobre cómo esta iniciativa contribuye a mejorar la calidad de vida de las familias en situación de vulnerabilidad, y se ha puesto en valor la colaboración con empresas de inserción laboral que participan en la reparación de fugas en hogares vulnerables, como Saó Prat, Trini Jove y Formació i Treball.

Un foro consolidado

La jornada ha incluido mesas de trabajo participativas, espacios de diálogo y reflexión conjunta entre profesionales de los Servicios Sociales, entidades como la Agencia Catalana del Agua (ACA) y Aigües de Barcelona, para compartir experiencias, retos y propuestas de mejora en la atención a las personas vulnerables. El Foro de Diálogo con los Servicios Sociales, que celebra este año la quinta edición, se ha consolidado como un espacio de referencia para profundizar en el modelo de colaboración público-privada y pone de manifiesto la fuerza de las alianzas y la importancia del trabajo conjunto para afrontar con éxito los retos sociales y ambientales del territorio.