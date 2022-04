El TSJC dona ara la raó a Turull i fa trontollar el relat de la malversació

Cop de volant en la macrocausa contra el Procés sobiranista. La rigorosa Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha admès en una resolució que els anuncis emesos per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals -els famosos spots de les vies del tren- no van costar ni un euro públic. Així ho ha acordat en una resolució amb què desestima el recurs de la Corporació Catalana de Mitjan Audiovisuals i li dona la raó a la tesi sostinguda per l’exconseller de Presidència Jordi Turull i l’exonera de responsabilitats comptables i penals, tal i com va defensar en el seu judici. Per tant, trontolla l’acusació de malversació contra Turull en el cas, per exemple, del Tribunal de Cuentas o de persones processades al Jutjat 13, així com l’any i mig de presó que li van caure a l’exconseller per part del Tribunal Suprem.

En concret, el cas es basava en les factures de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) pels anuncies de les vies. La Corporació va reclamar l’import perquè entenia que s’havia generat el deute i encara no s’havia fet efectiu. Tal i com es va explicar tant al Jutjat d’Instrucció 13 com en les declaracions i testificals al Tribunal Suprem en la causa especial del referèndum del Primer d’Octubre, les factures van arribar a la Generalitat a finals del 2017 a través de correu electrònic i no a través de la plataforma oficial de contractació. Unes factures que no es van abonar. El gener de 2019 la Corporació va tornar a requerir a Presidència el pagament d’aquestes dues partides.

Imatge de l’anunci de TV3

La Generalitat no va pagar perquè entenia que aquests anuncis formaven part del conveni marc i que s’havien de difondre gratuïtament. En canvi, des de la CCMA sostenia que eren anuncis que s’havien de facturar. Com que no hi havia acord es va revisar d’ofici l’expedient dels anuncis i ha arribat al Contenciós Administratiu que ara dóna la raó als arguments que en el seu dia va exposar Turull i el cap de l’assessoria jurídica del Govern, Francesc Esteve. De fet, Esteve va exposar fil per randa davant la sala que presideix Manuel Marchena els mateixos arguments que ara utilitza el TSJC.

En la sentència 1278/2022, a la que ha tingut accés El Món, conclou que hi ha “nul·litat de l’encàrrec efectuat” i de les factures que suposadament s’havien derivat. En definitiva, els magistrats entenen que aquestes factures no s’han de pagar. Aquesta resolució fa trontollar el relat de la mlaversació per part de Presidència durant l’octubre de 2017. De fet, el Tribunal de Cuentas reclama 380.000 euros per aquest mateix concepte o bé els processats que es troben al Jutjat 13 embolicats en la causa per l’emissió d’aquests anuncis, a més que el mateix Turull va ser condemnat a un any i mig per malversació. Amb aquesta resolució, ara els advocats tenen un argument de pes per fer trontollar i desmuntar les acusacions de malversació.