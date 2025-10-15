Va ser una sorpresa el passat 20 de juny, quan el director general de Memòria Democràtica, Xavier Menéndez, no es va presentar al Jutjat de Primera Instància número 1 de Girona. Era un cas històric arran d’una demanda interposada per un familiar que reclama l’exhumació de les restes de Delfí Sedó Freixes, assassinat per afusellament per part de la dictadura franquista l’any 1943.
De fet, era la primera vista judicial sobre la fossa del cementiri vell de Girona, on hi ha enterrades més de 500 persones executades pel franquisme. La família, el ministeri fiscal i representants de l’Ajuntament de Girona i de Bescanó es van personar la vista. Només hi va faltar qui administrativament té la responsabilitat delegada en aquests afers, la direcció general de Memòria Democràtica, que penja directament del conseller de Justícia, Ramon Espadaler.
L’absència va ser prou sonora i va aixecar certa polseguera, fins al punt que la diputada d’ERC per Girona, Laia Cañigueral, va demanar explicacions al Parlament. Unes explicacions que han arribat de mans del departament de Justícia i Qualitat Democràtica amb un “informe-resposta” on apunten que la causa de l’absència va ser un malentès entre funcionaris arran que la citació: anava adreçada a “Memorial Democràtic” i no “a la Direcció General de Memòria Democràtica”, que són dues àrees diferents de la mateixa conselleria. Ningú va trobar la manera, pel que sembla, de fer arribar la citació al despatx corresponent del mateix departament o, si més no, d’alertar-los.
“Total disposició” del Govern
“L’informe resposta”, al qual ha tingut accés El Món, assegura que l’absència va ser arran del que defineix com una “incidència administrativa”. Una “incidència que va impedir la tramitació de la citació corresponent a l’òrgan competent del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica”. “L’òrgan competent”, continua la resposta, “en matèria d’intervencions en fosses comunes és la Direcció General de Memòria Democràtica, i la citació estava adreçada al Memorial Democràtic”.
De tota manera, el departament “reitera la seva plena i toral disposició a col·laborar en totes les actuacions que es considerin oportunes amb relació a la fossa de Girona, a requeriment del Jutjat i de les famílies afectades”. Precisament, la resposta inclou un retret a les famílies “que no s’han posat en contacte amb el departament per tractar la qüestió”. En tot cas, el Govern destaca que la fossa comuna de Girona és “massiva” –amb més de mil persones, de les quals la meitat serien executats pel franquisme– i que “s’ha dignificat” amb un monument que “conté els noms de les víctimes afusellades”, entre les quals hi ha Delfí Sedó Feixes.