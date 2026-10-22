Un altre cas impulsat per Acció Cassandra per catalanofòbia. Aquesta vegada contra Movistar Plus. L’entitat de lletrats en defensa civil i jurídica de la minoria nacional catalana ha presentat aquest dijous una querella criminal dirigida al jutjat d’instrucció de guàrdia de Madrid pels càntics “Polaco el que no bote” al Santiago Bernabéu i per la seva posterior difusió en una peça humorística del programa El Día Después, de Movistar Plus+.
L’associació exerceix l’acció popular per un presumpte delicte d’odi contra la minoria nacional catalana i demana que el contingut es retiri cautelarment en un termini de 24 hores. La querella s’ha presentat, tècnicament, contra Telefónica Audiovisual Digital, SLU, titular de Movistar Plus+; les persones responsables de l’elaboració, locució i difusió del vídeo, i els autors dels càntics, especialment els qui els van iniciar o dirigir. La direcció lletrada del procés va a càrrec dels advocats Lluís Gibert i Josep Rosell, alhora promotors de Cassandra.
Segons recull la querella, a la que ha tingut accés El Món, els càntics es van perpetrar el 18 d’octubre durant el partit entre el Real Madrid i el Sevilla. Les càmeres van captar com el delegat madridista “Chendo” preguntava a Kylian Mbappé si sabia què significava polaco i, “després d’una explicació amb la boca tapada, tots dos reien“. El programa El Día Después, un clàssic de la informació esportiva, va convertir l’escena en una peça d’uns quaranta segons, presentada com una “clase de vocabulario madridista“. L’endemà, el compte oficial @MPlusDeportes la va publicar a X amb el text “La noche en la que Mbappé aprendió lo que es ser polaco…”.
En la querella, Acció Cassandra raona que aquesta “reelaboració amplifica el caràcter humiliant dels càntics i reclama que la discriminació contra la minoria nacional catalana rebi la mateixa protecció que qualsevol altra forma de discriminació”. En aquest sentit, remarca “que el mitjà no es va limitar a informar sobre uns fets: va seleccionar i editar les imatges, hi va afegir una narració burlesca i les va difondre amb un text propi”. Per a l’associació, “presentar l’insult com una broma contribueix a normalitzar el menyspreu contra els catalans per la seva identitat nacional“.
La querella es fonamenta en l’article 510 del Codi penal, que castiga determinades conductes d’humiliació i foment de l’odi o la discriminació contra grups, entre altres motius, per pertinença nacional. També reclama investigar tant els càntics com l’elaboració i difusió del vídeo, amb l’agreujament de l’article 510.3 per l’abast dels mitjans de comunicació i d’internet. També planteja la responsabilitat penal de la societat titular de Movistar Plus+, d’acord amb els articles 31 bis i 510 bis. Per altra banda, sol·licita la retirada del vídeo de tots els canals de Movistar Plus+, i el bloqueig de la publicació a X i la conservació de les gravacions i dades necessàries per identificar els responsables. Per altra banda, també demana traslladar els fets als organismes competents en comunicació audiovisual i contra la intolerància en l’esport, per possibles infraccions de la normativa contra l’odi en els espais esportius i audiovisuals.