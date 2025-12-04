Movistar dispara un 52% les seves vendes el ‘Black Friday’ i consolida el gir cap a dispositius no ‘smartphone’

Movistar ha tancat el ‘Black Friday’ 2025 amb un creixement del 52% en vendes respecte a l’any anterior, una dada que confirma l’impuls comercial de Telefónica España i el canvi en el patró de compra dels usuaris: el 65% de les unitats venudes correspon ja a dispositius no ‘smartphone’, enfront del 40% habitual de mesos anteriors.
La companyia va comunicar aquest dijous que ha inclòs més de 80 dispositius en oferta, disponibles per a clients i no clients. Entre ells, televisors, consoles, ‘smartwatches’, ‘tauletes’, PCs, petits i grans electrodomèstics, productes de bellesa, ulleres VR i IA, robots intel·ligents i ‘telèfons intel·ligents’, amb descomptes que han aconseguit fins a 498 euros.
El salt en el mix de vendes s’ha concentrat en categories emergents, especialment televisors, ‘gaming’, aspiració intel·ligent, dispositius de bellesa i balises connectades V16, aquestes últimes amb una demanda creixent davant la seva obligatorietat a Espanya a partir de l’1 de gener de 2026. Movistar ha comercialitzat set models amb connectivitat NB-IoT, SIM IoT amb 12 anys de servei inclòs i enviament automàtic d’ubicació a la plataforma DGT 3.0.
“Els resultats del ‘Black Friday’ se sumen a una trajectòria comercial a l’alça. Telefónica España va tancar setembre amb rècord històric en accessos de banda ampla fixa (+2,4% interanual), creixement sòlid en contracte mòbil (+2,8%) i el major guany net de clients convergents dels últims sis anys”, va assegurar la companyia, que atribueix aquesta evolució a l’eixamplament del catàleg de dispositius, la major diversificació de l’ecosistema digital, els continguts premium i el llançament de nous serveis com eSIMFlag, orientat a viatges internacionals.
Movistar confirma així que el ‘Black Friday’ és més que un pic estacional: es consolida com a palanca d’ingressos, diversificació i valor per client.