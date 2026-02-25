La comissió d’investigació dels atemptats del 17 d’agost del 2017 s’ha reprès aquesta setmana al Congrés de Diputats. El protagonisme l’ha tingut un compareixent força interessant. En concret, l’inspector en cap del Cos Nacional de Policia amb TIP 77619, responsable de secció de la Brigada d’Informació a Barcelona. Un policia que, juntament amb un inspector de la Comissaria General d’Informació, van viatjar al Marroc del 10 al 14 de desembre de 2017 per trobar restes genètiques i un domicili d’Abdelbaki es-Satty, l’imam de Ripoll considerat el cervell dels atemptats.
L’inspector –que ha declarat des d’una sala adjunta per evitar exposar-se públicament– ha detallat, a preguntes del diputat d’EH Bildu, Jon Iñarritu, i de la portaveu de Junts, Pilar Calvo, com es va organitzar el viatge. El policia ha explicat que formaven part d’una comissió rogatòria al Marroc emesa per l’Audiència Nacional. És a dir, que ells només anaven a fer suport a la policia marroquina, que era la responsable de complir la petició de la justícia espanyola. Com a dada, el company de l’inspector que ha comparegut enraonava una “mica d’àrab”, però es van entendre amb la policia marroquina en castellà perquè en treballar a la zona nord del Marroc, és “habitual que el parlin”.
Ningú l’havia vist, tot i que havia viatjat al seu país
El policia, que ha lloat la feina feta per la policia marroquina i que assegura que no van veure res “anòmal”, ha admès que no van trobar “cap domicili concret de l’imam”. Per tant, no van poder “escorcollar-lo”. Però el que més els va sorprendre, va ser que ningú de la seva família i entorn més directe recordés que havia estat al Marroc en els darrers anys abans de l’atemptat. “Es va parlar amb una sèrie de gent que mantenien que durant set anys no l’havien vist, tot i ser del seu cercle familiar més pròxim, quan sabem que va viatjar diverses vegades al Marroc abans dels atemptats”, ha exposat l’inspector. També ha afegit que van visitar una comissaria on suposadament hi hauria dades d’Es-Satty i que, finalment, no van aconseguir res.
Un contracte ‘fake’ i un ADN investigat
En el seu torn d’intervenció, la juntaire Pilar Calvo va aprofitar per recordar que segons l’informe laboral de l’imam, aportat a la comissió, quan va sortir de la presó se li va fer un contracte de treball en una hípica de Camprodon, al Ripollès, a 25 quilòmetres de Ripoll. Un centre on no va arribar a treballar. De fet, el contracte responia a un fet prou habitual als centres penitenciaris, contractes falsos per poder accedir a beneficis penitenciaris.
Per altra banda, l’inspector va enumerar com s’havia dut a terme la verificació de l’ADN al Marroc. En primer terme, va insistir que els Mossos d’Esquadra van fer un estudi comparatiu d’unes restes d’ADN que van trobar al pis on vivia Abdelbaki es-Satty a Ripoll amb un ADN de les restes trobades a Alcanar. Unes proves que apuntaven que eren les mateixes persones. Per acabar de reblar el clau, l’Audiència Nacional va demanar al Marroc, a través de la comissió rogatòria verificar els ADN.
La policia científica marroquina va prendre mostres a un germà, la mare i una filla que van enviar a la Cort d’Apel·lacions de Rabat, el jutjat marroquí encarregat de complir amb la comissió rogatòria. Unes mostres que, a priori, van corroborar les perquisicions indiciàries dels Mossos d’Esquadra, segons les quals les restes d’Alcanar eren de l’imam de Ripoll. En cap cas els informes es van enviar a Espanya, perquè “mai es fa així”. És a dir, cada policia fa l’anàlisi i es limita a remetre després els resultats, a través de la comissió rogatòria.