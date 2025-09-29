Es va jubilar un cop li van aturar els peus amb la instrucció del cas de Tsunami Democràtic, per no haver prorrogat com toca. Ha estat el protagonista de grans casos mediàtics judicials, sobretot al voltant del Procés i l’independentisme així com de les trames de la policia patriòtica i de les corrupcions del PP. És el magistrat Manuel García Castellón, l’home que durant molts anys va ser el responsable del tot poderós Jutjat Central d’Instrucció 6 de l’Audiència Nacional. Un poder només matisat per l’ascendència del magistrat Félix Guevara, president de la sala d’apel·lacions, encarregat de corregir-li decisions i resolucions que fregaven la il·legalitat.
Ara García Castellón publica llibre. Encara no ha estat lliurat a les llibreries, però hi arribarà en les pròximes setmanes. Es titula Habla, para que se conozca. Del cas Banesto al Procés (1994-2024), de Deusto Editorial. Un llibre escrit en tercera persona juntament amb dos periodistes amb molt pes a l’espai mediàtic i polític de Madrid com són Ernesto Sáenz de Buruaga i Luis del Val. Segons l’editorial, que només permet llegir un fragment del relat, “és un document imprescindible per entendre l’Espanya de les últimes dècades i l’Espanya actual, i preservar la memòria dels que encara creuen en la justícia com a pilar de l’Estat”.
De fet, el subtítol del llibre és prou clar: Quan la política envaeix la justícia, la veritat necessita defensar-se. És el segon llibre que publica un alt magistrat que ha estat relacionat amb el Procés, després que l’expresident de la sala penal del Tribunal Suprem i ponent de la sentència del judici del Procés, Manuel Marchena, edités abans de l’estiu un llibre sobre la situació de la justícia espanyola amb relació a la política.
Una trajectòria de l’Espanya contemporània
En el relat del llibre, García Castellón relata com va viure des del cas Banesto que va portar Mario Conde a la presó a l’assassinat de Miguel Ángel Blanco i la lluita antiterrorista a França. Com no podia ser d’una altra manera, també repassa el cas del comissari d’intel·ligència jubilat, José Manuel Villarejo, en el garbuix i la macrocausa Tàndem, al Procés i Tsunami Democràtic. Segons assegura l’editorial, García-Castellón repassa amb “commovedora franquesa la seva trajectòria com a jutge”. “Il·lumina els secrets del poder judicial i polític espanyol, alhora que reflexiona sobre el deteriorament institucional, la manipulació de la justícia i l’erosió de l’estat de dret”, afegeix.
D’aquesta manera, García Castellón per primera vegada narra la seva experiència al capdavant d’un dels jutjats que ha omplert pàgines dels mitjans de comunicació. “La pressió, les amenaces i la solitud, sí; però també els matisos i contextos que es perden a la voràgine mediàtica i el soroll polític”, destaca Deusto. “Lluny de la queixa, el testimoni és el d’un testimoni lúcid que coneix els límits, les tensions i les complexitats del poder judicial”, rebla la sinopsi del llibre.