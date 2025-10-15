Serà el pròxim 23 d’octubre al Jutjat de Primera Instància i Instrucció de San Lorenzo de El Escorial. La jutgessa titular, Míriam Matías, ha citat el ministeri fiscal i Teresa Álvarez Miret i Josep Montmany Álvarez, filla i net respectivament d’en José Álvarez López, un soldat català de la República que va morir al front de l’Ebre i va ser enterrat al Valle de los Caídos, ara anomenat Cuelgamuros. Un enterrament d’un cos que va ser exhumat il·legalment del cementiri d’Horta de Sant Joan (Terra Alta) i traslladat al santuari feixista.
Ara la defensa de la filla i el net, que condueix l’advocat Josep Rosell, espera que la vista serveixi per poder tirar endavant amb la petició d’exhumació i de reconeixement dels fets. Una petició que la fiscalia veu raonable i no ha posat cap trava de competència, ni territorial ni objectiva, per poder certificar que “el cadàver d’un soldat català republicà va ser segrestat per l’Estat i enterrat en una fosa comuna”. De fet, és un pas imprescindible per poder fer efectiu l’objectiu final dels impulsors del procés, denunciar Espanya per crims de guerra, en entendre que no ha prescrit l’acció. A més, entenen que també podrien obrir un procediment civil de reparació i poder reclamar una indemnització.
Una declaració, primera etapa
La resolució judicial que busquen la filla i el net de José Álvarez López és que se certifiqui que “va morir durant la Guerra Civil, formant part de les tropes republicanes, i que les seves restes van ser traslladades durant la dictadura al Valle de los Caídos”. De fet, la mateixa administració del mausoleu va confirmar que les restes estan registrades amb el núm. 5.289 i situades al columbari núm. 1.226, lloc corresponent a la Cripta Dreta.
Amb aquesta resolució, prou factible atesa la ingent quantitat de prova aportada, l’advocat espera establir el que tècnicament s’anomena “la realitat i les circumstàncies de temps passats determinats”. Una exhumació il·legal d’un combatent català. En concret, en José va caure abatut durant la batalla de l’Ebre i va ser enterrat al cementiri d’Horta de Sant Joan. Però l’any 1959, vint anys després de la seva mort, i amb el desconeixement de la família, en José va ser desenterrat i traslladat a la basílica franquista del Valle de los Caídos. A partir d’aquí, els hereus volen obrir una nova via fins ara no explorada que és l’existència d’un crim de guerra per part de l’Estat espanyol -delicte que encara no ha prescrit-, atesa la continuïtat dels règims i els termes de la llei de memòria democràtica.