Les voltes del Procés independentista poden ser més alambines que les Cròniques de Nàrnia. Ho demostra un darrer episodi, una derivada judicial de la complicada vida política catalana, en el context de les eleccions al Parlament de l’any 2021. Una protesta d’independentistes i antifeixistes en un míting de Vox a Vic (Osona). Després d’una entrebancada instrucció, que va romandre aturada i que es va tornar a despertar en plena campanya electoral de les eleccions al Parlament de maig de 2024, les acusacions han presentat els seus escrits d’acusació, llevat del ministeri fiscal que en demana l’absolució dels cinc encausats. La curiositat és que la Generalitat i Vox uneixen esforços contra els manifestants.
Les diligències es remunten al 6 de febrer de 2021 en un acte electoral de Vox a la plaça Major de Vic, on participaven el llavors secretari general de la formació, Javier Ortega Smith, i el cap de llista per Barcelona, Ignacio Garriga. Diverses convocatòries van concentrar desenes de persones al crit de la lluita antifeixista i van llançar pedres, ous, llaunes i paquets de farina quan els líders de Vox els van titllar de “bruts” i “totalitaris”. La imatge de la jornada se la va guanyar un jove que es va enfilar a sobre d’una furgoneta de la comitiva política Vox. Un cop es va acabar l’acte també va haver-hi enfrontaments entre la policia i els manifestants.
Mà dura de la Generalitat
L’escrit d’acusació de la Generalitat, de cinc pàgines i al que ha tingut accés El Món, demana penes de fins a sis mesos de presó per un delicte d’atemptat contra l’autoritat de l’article 550 del Codi Penal i 240 euros de multa per un delicte de lesions a tres dels encausats així com responsabilitats civil per import de 731,52 euros. Pel que fa a Vox, apuja el llistó i els acusa d’un delicte d’alteració de l’ordre electoral, de desordres públics, un delicte d’odi, un delicte d’atemptat contra l’autoritat, de lesions i danys.
Comptat i debatut, la formació reclama penes de 8 anys i mig de presó, multes de 2.880 euros i una responsabilitat civil de deu mil euros. La fiscalia en demana l’arxivament. Els advocats de dos dels joves Cesar Lagonigro i Josep Rosell, en reclamen l’absolució i retreuen l’entesa processal de la Generalitat amb Vox.