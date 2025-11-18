Las vueltas del Proceso independentista pueden ser más enrevesadas que las Crónicas de Narnia. Lo demuestra un último episodio, una derivada judicial de la complicada vida política catalana, en el contexto de las elecciones al Parlamento del año 2021. Una protesta de independentistas y antifascistas en un mitin de Vox en Vic (Osona). Después de una complicada instrucción, que permaneció detenida y que se volvió a activar en plena campaña electoral de las elecciones al Parlamento de mayo de 2024, las acusaciones han presentado sus escritos de acusación, salvo el ministerio fiscal que pide la absolución de los cinco encausados. La curiosidad es que la Generalitat y Vox unen esfuerzos contra los manifestantes.

Las diligencias se remontan al 6 de febrero de 2021 en un acto electoral de Vox en la plaza Mayor de Vic, donde participaban el entonces secretario general de la formación, Javier Ortega Smith, y el cabeza de lista por Barcelona, Ignacio Garriga. Varias convocatorias concentraron a decenas de personas al grito de lucha antifascista y lanzaron piedras, huevos, latas y paquetes de harina cuando los líderes de Vox los calificaron de “sucios” y “totalitarios”. La imagen de la jornada se la ganó un joven que se subió encima de una furgoneta de la comitiva política de Vox. Una vez finalizado el acto, también hubo enfrentamientos entre la policía y los manifestantes.

Vecinos de Vic ahuyentando la comitiva de Vox | Twitter

Mano dura de la Generalitat

El escrito de acusación de la Generalitat, de cinco páginas y al que ha tenido acceso El Món, pide penas de hasta seis meses de prisión por un delito de atentado contra la autoridad del artículo 550 del Código Penal y 240 euros de multa por un delito de lesiones a tres de los encausados así como responsabilidades civiles por importe de 731,52 euros. En cuanto a Vox, eleva el listón y los acusa de un delito de alteración del orden electoral, desórdenes públicos, un delito de odio, un delito de atentado contra la autoridad, lesiones y daños.

En resumen, la formación reclama penas de 8 años y medio de prisión, multas de 2.880 euros y una responsabilidad civil de diez mil euros. La fiscalía pide el archivo. Los abogados de dos de los jóvenes Cesar Lagonigro y Josep Rosell, reclaman la absolución y critican el entendimiento procesal de la Generalitat con Vox.