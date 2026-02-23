En el país la Mare de Déu negra i el goril·la blanc tot és possible. Fins i tot que el ministeri públic demani l’arxivament d’una causa de diversos manifestants independentistes acusats per la Generalitat i per Vox per uns aldarulls en un míting electoral de la formació a Vic (Osona), en el context de la campanya per a les eleccions al Parlament de l’any 2021. El passat mes d’octubre, el Govern i Vox van presentar sengles escrits d’acusació en què demanaven jutjar diversos activistes per diversos delictes. La fiscalia, en canvi, demanava el sobreseïment del cas. Ara, el ministeri fiscal ha fet un pas més i, en un nou escrit al tribunal d’instància de Vic número 4 al qual ha tingut accés El Món, demana l’absolució dels cinc acusats perquè considera que no s’ha acreditat que cap dels imputats tingués cap responsabilitat en el llançament d’ous, ampolles i petards que hi va haver o que “violentessin les furgonetes” de Vox. Així, el ministeri públic, delegat especial dels delictes d’odi a la fiscalia de Manresa-Vic-Igualada, ha proposat diversos mitjans de prova per acreditar i defensar la seva posició, com ara els interrogatoris dels acusats i una ingent quantitat de prova documental que configura els atestats dels Mossos d’Esquadra. La defensa del cas ha interpretat l’escrit com una ajuda indiscutible en el procés a l’hora de plantejar l’escrit de defensa.
La Generalitat i Vox van a l’una
Les diligències es van iniciar el 6 de febrer de 2021, arran d’un acte electoral de Vox a la plaça Major de Vic, on participaven el llavors secretari general de la formació, Javier Ortega Smith, i el cap de llista per Barcelona, Ignacio Garriga. Diverses convocatòries van concentrar desenes de persones al crit de la lluita antifeixista i van llançar pedres, ous, llaunes i paquets de farina quan els líders de Vox els van titllar de “bruts” i “totalitaris”. La imatge de la jornada se la va guanyar un jove que es va enfilar a sobre d’una furgoneta de la comitiva política Vox. Un cop es va acabar l’acte també va haver-hi enfrontaments entre la policia i els manifestants.
L’escrit d’acusació de la Generalitat demanava penes de fins a sis mesos de presó per un delicte d’atemptat contra l’autoritat de l’article 550 del Codi Penal i 240 euros de multa per un delicte de lesions a tres dels encausats, així com responsabilitat civil per import de 731,52 euros. Pel que fa a Vox, apujava el llistó i els acusava d’un delicte d’alteració de l’ordre electoral, de desordres públics, d’un delicte d’odi, un altre d’atemptat contra l’autoritat, i també de delictes de lesions i de danys. Les penes que reclama la formació ultra s’enfilen fins als 8 anys i mig de presó, multes de 2.880 euros i una indemnització per responsabilitat civil de deu mil euros.