En principi, el cas Bombers, la investigació sobre les presumptes irregularitats en el manteniment dels vehicles de la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis (DGPEIS) de la Generalitat, arribava al final de la instrucció. El passat 29 de setembre es va practicar la darrera diligència, la que havia de ser clau per tancar-la. Una declaració del pèrit comptable sobre el detall de les compres, els subministraments i les contractacions per part de la direcció dels Bombers a la multinacional andalusa Iturri. A més a més, la titular del jutjat d’instrucció número 14 de Barcelona, Júlia Tortosa, canvia de destinació i la seva plaça serà ocupada per una nova jutgessa, que haurà de decidir el futur de les perquisicions.
Tanmateix, un nou document aportat el passat 7 juliol per la Generalitat i que es va comunicar a les parts aquest mes de setembre pot fer ensopegar la instrucció i empènyer de manera definitiva el tancament de la instrucció. Un tancament que, ara per ara, i amb aquests documents aportats, a ningú no li estranyaria que fos un arxivament de la causa. Encara que tampoc sorprendria ningú que finalment s’obrís judici oral. Seria, això sí, amb una acusació més feble del que en un primer moment imaginava la fiscalia. En canvi, les acusacions particulars, com ara el Departament d’Interior de la Generalitat, que va denunciar els fets al ministeri públic l’abril de l’any 2021, mantindrien la seva posició inicial.
Ara com ara, tothom està a l’espera de la decisió de la nova magistrada del cas i de l’opinió de la fiscalia, que es va reunir amb les defenses el passat 29 de setembre, després d’haver incorporat aquest document, al qual ha tingut accés El Món. Les defenses ja hi han dit la seva, i consideren que acredita la seva versió dels fets. Un element que grinyola a totes les parts, però, és el retard en el lliurament d’aquesta documentació. Només cal veure que el certificat aportat és del mes de novembre i es va lliurar al jutjat vuit mesos després. Un endarreriment que ha aixecat tota mena de suspicàcies.
Tres factures sota sospita
Un cop s’havia resolt tota la documental aportada per la investigació dels Mossos d’Esquadra i de l’equip conjunt amb l’Oficina Antifrau, el 7 de juliol es va aportar un nou document que podria certificar el final del cas. En concret, és un document emès pel mateix Departament d’Interior sobre unes factures que fonamentaven en bona part les acusacions d’irregularitats en els tractes entre els responsables de Bombers i l’empresa Iturri. És un certificat signat per Anna Solé, subdirectora general d’Anàlisi, Planificació i Gestió Econòmica del departament d’Interior i Seguretat Pública, sobre tres factures -que s’enfilaven a import total de 83.982,16 euros– que els Mossos van detectar com a dubtoses en l’informe pericial presentat al jutjat el 30 de setembre del 2024.
De fet, aquestes tres factures van generar un document annex perquè no s’adeien amb els albarans i que els analistes dels Mossos d’Esquadra donaven per cobrades tot i que administrativament no complien els requisits. D’aquí que el certificat presentat sigui prou explícit indicant que les tres factures van ser “rebutjades i, per tant, no van ser comptabilitzades ni pagades”.
La primera, amb el número 0410093353 i per un import de 5.899,65 euros, va ser rebutjada per l’administració perquè la “identificació de l’expedient no era la correcta”, segons el certificat. La segona factura d’aquest paquet, amb el número 0410094675, per un import molt més alt, 58.886,17 euros, també va ser rebutjada pels mateixos motius que l’anterior. És a dir, la identificació del document no corresponia amb l’expedient que la justificava. I, en darrer terme, una altra factura, amb número 0410101827, per un import de 19.196,34 euros, va ser rebutjada perquè així ho va demanar el mateix proveïdor, Iturri, que va retirar el document mercantil a petició pròpia. En tot cas, les factures rebutjades van significar “el no pagament d’un import total de 83.982,16 euros” que no quadraven als comptables dels Mossos ni al pèrit que en va fer l’anàlisi pel jutjat.
Però, i les dates?
Una de les qüestions que ha generat sorpresa és el moment en què s’ha aportat aquest certificat i la dissonància amb la data de signatura. Concretament, el certificat es va signar a les 12.52 hores del 24 de novembre de 2024, però no es va registrar al jutjat fins al 7 de juliol de 2025. De fet, fonts pròximes al cas recorden que un dels principals investigats, l’exdirector general Manel Pardo, en tenir coneixement de l’informe pericial sobre aquestes tres factures, va reclamar informació sobre com havia anat la gestió a través del portal de Transparència de la Generalitat. Va ser aleshores quan la Generalitat va decidir aportar-lo al jutjat, abans que la seva defensa el pogués presentar.
En aquest sentit, tant la defensa de Pardo com de la resta d’implicats de la direcció del cos de Bombers i de l’empresa Iturri entenen que aquest certificat abona la seva tesi, amb el benentès que no hi va haver malversació ni desviament de fons públics, sinó un garbuix administratiu i errades de caràcter administratiu en la gestió del manteniment dels vehicles a través dels Parcs de Bombers. En canvi, les acusacions particulars de matriu sindica consideren que aquestes factures acrediten la voluntat d’Iturri de cobrar unes factures que no eren correctes.
Més temps
Ara el cas s’allargarà pel canvi de la jutgessa instructora que ha de decidir sobre el futur de la causa. En síntesi, té tres carpetes sobre la taula que la declaració de pèrit ha ajudat molt a aclarir, perquè va ser prou beneficiosa per a les defenses. En primer terme, el desori de les adjudicacions dels contractes de manteniment dels camions i els vehicles, fins i tot amb falsedats en les facturacions i els albarans i irregularitats com ara vehicles revisats dues vegades amb diferents quilometratges en un mateix dia. Però el resultat de la pericial hauria afeblit les sospites aixecades sobre la importància delictiva dels fets investigats.
Per altra banda, hi havia una presumpta manipulació de les contractacions per part de l’empresa imputada, Iturri, tot arran de la documentació que els Mossos d’Esquadra van confiscar en l’escorcoll a la seu de la multinacional sevillana el juliol del 2022. Una documentació que, segons l’atestat dels Mossos sobre la documental decomissada, assenyalaria els responsables d’Iturri com els “redactors” dels contractes i les bases de les licitacions. Una acusació que es podria desmuntar per la necessitat de coneixement tècnic d’uns vehicles que poquíssimes empreses tenen. De fet, a l’estat espanyol, no existeix cap empresa que pugui oferir els mateixos serveis de manera fiable i continuada.
Una altra de les carpetes és la relació d’Iturri amb l’excap dels serveis tècnics dels Bombers, Màxim del Valle, qui precisament amb un mail del 14 d’abril de 2021 va aixecar la llebre del cas, advertint vuit superiors del caos de les adjudicacions pel manteniment dels vehicles. De tota manera, des del minut zero la jutgessa no va veure cap pagament o cap despesa que fes sospitar que hi havia algun suborn. De fet, va ordenar aturar les punxades telefòniques perquè no va constatar cap indici de cobrament. Ara tothom espera la decisió de la jutgessa.