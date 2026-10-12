El cas Inipro sembla que tingui tots els números per durar més que l’obra de la Seu. La vista oral del judici sobre les pressumptes irregularitats a través de l’Institut de Serveis Socials del govern del PSC a l’ajuntament de Tarragona quan Josep Fèlix Ballesteros n’era l’alcalde ha tornat a començar entrebancada. Només s’han celebrat dues jornades, una per exposar les qüestions prèvies -profuses i complexes- i una segona jornada que va encetar la prova amb testimonis que afavorien les acusacions i apuntaven, com a darrera responsabilitat, a l’aleshores alcalde.
La segona sessió, celebrada divendres dos d’octubre, va programar el reinici de les sessions pel dia 7 d’octubre, però no se n’ha celebrat cap més per la baixa d’una de les lletrades. Per tant, la vista no començarà, si tot va sobre programa, el 16 d’octubre. En tot cas, el judici continua amb el gruix de les qüestions prèvies resoltes, però això sí, pendents que es recullin en sentència.
Però, el tribunal que presideix Maria Espiau, va prendre dues decisions claus per a la continuïtat de la vista, no estimar l’exclusió de part de la instrucció que provenia d’un altre expedient judicial, i sobretot, la resolució sobre la legalitat del disc dur on totes les defenses tenen posades les esperances perquè sigui anul·lat arran de la quantitat d’indicis incriminatoris que se’n van extreure. De fet, a la vista de l’evolució de la vista i de l’opinió dels pèrits, el tribunal es guarda un roc a la faixa de cara la sentència.
Disc dur i l’expedient judicial
En el detall de les qüestions prèvies cal destacar un punt important que el tribunal ha desestimat i que no ha fet gràcia a les defenses. En concret, la petició dels lletrats defensors d’excloure la part de l’expedient judicial que provenia d’un altre procediment judicial. Un procediment que, en el seu moment, era secret i, per aquest motiu, consideraven que s’havia d’expurgar de la causa per indefensió. El tribunal ha desestimat la petició, i l’expedient continua formant part de la causa. Una desestimació important perquè en aquest expedient, que incorporava elements de funcionament de la trama Inipro, aporta molts indicis incriminatoris.
Pel que fa a la joia de la corona de la instrucció, és a dir, el disc dur que inclou totes les comunicacions dels processats, la decisió és temporal. És un punt clau de la investigació. Les defenses en bloc van reclamar la seva nul·litat per diversos motius com ara la prospecció de la investigació, o la manca de cadena de custòdia segons els paràmetres de la llei d’Enjudiciament Criminal. El tribunal va explicar a la sala que per poder valorar la validesa del disc dur és que s’ha de practicar la prova corresponent. És a dir, la declaració de l’informàtic, dels agents de la Guàrdia Civil que el van confiscar o constatar la manera en què es va accedir a les carpetes de l’ordinador, que també ha estat denunciada.
Per tant, la validesa definitiva del disc dur com a font de prova es dirimirà al final en sentència. Ara bé, el tribunal va deixar ben pal·lès que el disc dur no s’exclou del procediment. A mida que es vagin aclarint els detalls al·legats per les defenses, els magistrats decidiran la seva validesa i la de la prova que se’n deriva. És a dir, que es podrà parlar i raonar sobre aquesta prova en el procediment, sense que això suposi que s’accepti.
Testificals i qüestions processals
El tribunal ha desestimat una petició del ministeri fiscal i de la CUP, acusació popular en el procediment. Totes dues reclamaven les transcripcions de les declaracions efectuades en fase d’Instrucció. Els magistrats no ho han acceptat. De fet, abans de l’obertura del judici oral ja ho havien demanat i també es va desestimar. Les dues acusacions també havien demanat que el pèrit de l’Ajuntament de Tarragona declarés com a testimoni i pèrit i només com a pèrit. El tribunal no ho va veure clar i ho va desestimar però va afegir que la decisió “no implica desvalorar la seva declaració com a testimoni ni que no pugui oferir explicacions tècniques en el moment de la declaració”.
En canvi, de les dues acusacions sí que ha estimat que Laia Estrada, exregidora de la CUP al consistori i exdiputada al Parlament de la mateixa formació, sigui testimoni. Una petició força important per les acusacions perquè pot aclarir la part política que s’impliquen en la trama Inipro. Les acusacions però, s’han sortit amb la seva, en una de les peticions més delicades de les defenses. Totes van al·legar que el secret de les actuacions de la fase d’instrucció va constituir una irregularitat formal en l’excès de la durada i les seves pròrrogues. El tribunal va argumentar que tenien raó, però que en el moment actual en el qual s’ha denunciat no suposa cap causa de nul·litat del procediment ni una indefensió dels acusats durant el seu període de processats.
El tribunal tampoc va estimar que la societat Inipro no fos responsable civil per defunció de Ricard Campàs, que m’era l’administrador de l’empresa suposadament concertada amb el consistori per facturar les campanyes de promoció a les xarxes socials de Ballesteros a compte del pressupost dels serveis socials. En el mateix paquet, els magistrats van tancar la porta a les al·legacions de manca de concreció en alguna de les acusacions. I un punt important era la demanda de les defenses de reclamar la manca de legitimació del Fiscal per reclamar la responsabilitat civil en relació als partícips a títol lucratiu, un posicionament important perquè reclama al PSC la responsabilitat civil. A tot això, encara resta pendent la sol·lució del Jutjat Contenciós Administratiu de mantenir l’ajuntament de Tarragona com acusació particular, és a dir, com afectats del cas.