El TC rebutja la petició de Junqueras per apartar tres magistrats

El Tribunal Constitucional (TC) ha rebutjat la petició de l’exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras d’apartar als magistrats Antonio Narváez, Enrique Arnaldo i Concepción Espejel de les seves causes. D’aquesta manera, Junqueras havia demanat que aquests jutges fessin un pas al costat, ja que ell considerava que no eren imparcials. El mateix ha passat amb la petició de l’exdiputat de JxCat Josep Costa, qui havia demanat la retirada de vuit magistrats, entre els quals també hi havia Narváez. Les dues causes han estat rebutjades i, per tant, els magistrats seguiran en el seu lloc.

El propi magistrat Narváez ha estat a càrrec de redactar l’acte pel qual s’inadmet l’incident plantejat per Costa, mentre que el magistrat Cándido Conde-Pumpido i el magistrat Ricardo Enríquez figuren com a ponents de les actuacions que responen a la petició de Junqueras. La decisió de l’òrgan té lloc després que el desembre passat el Ple resolgués per unanimitat denegar fins a 33 incidents de recusació plantejats per diversos líders independentistes catalans contra els magistrats Arnaldo i Espejel.

El recurs de Ponsatí també desestimat

Al marge de les recusacions, el tribunal de garanties ha desestimat el recurs de súplica que va presentar Ponsatí contra la decisió del propi TC de denegar la seva petició de suspendre les actuacions del Suprem pels quals es va acordar mantenir les ordres nacionals, europees i internacionals de detenció.

L’eurodiputada de Junts Clara Ponsatí | ACN

Segons ha informat l’òrgan, el magistrat Enrique Arnaldo serà el ponent de l’acte en el qual es respon a la exconsellera d’Educació entre 2016 i 2017 i ara diputada del Parlament Europeu. Queda pendent que el Ple resolgui sobre el recurs que van presentar els diputats de Cs en el Parlament contra els acords de la Mesa de la Cambra catalana pels quals es va admetre la delegació del vot dels llavors diputats Carles Puigdemont i Toni Comín.

Així mateix, el tribunal haurà de resoldre sobre el recurs interposat per Torra contra les actuacions del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) pels quals es va ordenar fer efectiva la seva inhabilitació després de ser condemnat per un delicte de desobediència.