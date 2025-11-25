El Ple Municipal de Sant Cugat del passat dilluns 24 de novembre va certificar que el consistori d’aquesta població del Vallès instarà l’Estat espanyol a reformar la llei contra les ocupacions i la multireincidència. En els acords assolits en el ple es detalla que l’ajuntament manifesta “la necessitat, el compromís i la urgència pel que fa a modificar la legislació necessària per no permetre la impunitat en temes que generen alarma social com la multireincidència delictiva i les ocupacions” i exigeix “la diligència necessària al govern de l’Estat espanyol i al Congrés dels Diputats, en especial a la seva mesa i als grups que ara les mantenen bloquejades: PSOE, Sumar i Podemos, per tal de tramitar les iniciatives 122/000083, proposició de Llei Orgànica en matèria de multireincidència, per la que es modifica el Codi Penal i la Llei d’Enjudiciament Criminal; i la 122/000150, proposició de Llei de mesures urgents per fer front a l’ocupació il·legal d’immobles”.
La moció presentada pel grup municipal de Junts assenyala que no es vol “generar alarmisme” però que la seguretat és un aspecte que els alcaldes de Catalunya han identificat “com un element de preocupació de la nostra ciutadania”. Des de Junts assenyalen que “l’ascens de la ultradreta i del populisme arreu, també és perquè sovint no hi ha la capacitat o la voluntat de fer avançar les solucions que es posen sobre la taula per abordar les diferents problemàtiques conflictives”.
Dos blocs a l’ajuntament de Sant Cugat
La moció de Junts ha estat aprovada gràcies als vots favorables dels grups municipals de Junts, PP i Vox, l’abstenció del PSC i els vots contraris d’ERC, CUP i En Comú Podem. La dreta espanyola és la que ha apujat més el to contra la formació juntaire. En declaracions recollides pel TOT Sant Cugat el portaveu del PP, Álvaro Benejam, celebrat “que Junts rectifiqui, però cal coherència: han pactat amb partits que bloquejaven aquestes reformes”. Per la seva banda. El bloc d’esquerres també ha criticat la postura de Junts. Des d’Erc asseguren que la proposta “criminalitza la pobresa” i la CUP la qualifica com a “moció de propaganda política en clau santcugatenca”. El PSC ha tingut un perfil més baix i s’ha limitat a assenyalar que comparteixen “la preocupació per la seguretat, però mai compartirem aquesta manera de fer política”.