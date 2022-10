Quim Torra: “El nostre gran risc és que acabem com el Quebec”

L’expresident de la Generalitat Quim Torra ha avisat que el gran risc de l’independentisme és acabar com ho ha fet el Quebec. “Perdre la força que tenim nosaltres sí que ens mata“, adverteix el president de la Generalitat, ja que al Quebec l’independentisme majoritari i ha anat diluint la seva força durant els últims anys. De fet, també ha fet referència a la via que va proposar el president Aragonès durant el debat de política general, que considera que és un error. Ho ha dit en unes jornades de “pensament nacional” aquest dilluns al vespre a Vilafranca del Penedès. De fet, ha estat un diàleg, juntament amb el cantautor i activista Lluís Llach i moderat per la directora de El Món, Sílvia Barroso, i impulsatr per l’entitat Marxa de Torxes, sota el nom de “Repensem-nos”.

Tant Torra, com Llach, havien de respondre a la pregunta de “Ens han enganyat?”. En aquest sentit, els dos protagonistes ho han negat i constaten com l’independentisme no s’esperava la reacció de l’Estat a partir del 20 de setembre del 2017. “Nosaltres no volíem morts”, assegura Lluís Llach, fent referèndia a la possibilitat de violència extrema de l’Estat.

Torria i Llach reflexionen sobre el passat, present i futur de l’independentisme a Vilafranca del Penedès / Marxa de Torxes

El canvi amb l’arribada de Puigdemont

En aquest sentit, el cantautor explica que abans del nomenament de Puigdemont com a president, el relat era que “aniríem de llei en llei” i “volíem obligar per mèrit democràtic a seure l’Estat en una taula”. A partir del president legítim, Llach considera que “hi ha un canvi d’actitud”, ja que arriba la famosa frase de “referèndum o referèndum” i ens crèiem que si guanyàvem un referèndum l’Estat es veuria obligat a asseure’s.

“Crec que una de les confiances d’ERC era que, amb Mas com a president, no arribaríem als 18 mesos i declararíem la independència”, assegura l’exdiputat de Junts pel Sí. Llach consta com a partir del 20 de setembre tot es mou, començant per Europa, ja que la Comissió Europea volia fer d’intermediari però l’Estat ho va impedir en l’últim moment.

El “ridícul” del 10 d’octubre

Llach també ha titllat de “ridícul” la declaració d’independència de 6 segons del president Puigdemont al 10 d’octubre i ha volgut constatar com el Parlament no ha contradit mai les lleis de transitorietat. Alhora, elogiat la necessitat d’un Estat Major, perquè en el Govern “es filtrava tot”. “L’Estat Major era hermètic”, ha dit Llach a Vilafranca del Penedès. També ha explicat una trobada entre tots els consellers per decidir que tots marxaven a l’exili. “Tots van votar favorablement excepte un: Oriol Junqueras“, ha relatat el l’autor de l’Estaca.

Torra ha recordat també el 10 d’octubre i ha explicat com rep l’encàrrec de redactar la declaració d’independència, que finalment no es proclama. “Vaig estar tancat a casa 48 hores escrivint-lo i el dia 10 rebo un missatge dient que no es llegirà”, explica l’expresident, que creu que a partir d’aquell moment l’independentisme es “desconcerta”. Torra també assegura que es van preparar operacions perquè la ciutadania defensés la república, mentre que Llach assegura que hi va haver conselleries que es van preparar i altres que no.

Junts pel sí i la llista cívica de l’ANC

D’altra banda, el president Torra considera que el “president posi les urnes” l’any 2014 de Carme Forcadell “ho canvia tot”, ja que Mas es veu obligat a anar a eleccions. Torra narra com l’any 2015 des d’Òmnium Cultural es proposa fer una llista cívica sense polítics. “Tenim el suport de tothom excepte del president Mas“, explica l’expresident, tot i que elogia el paper de Junts pel Sí, perquè “era la primera vegada que els partits sortien de la zona de confort”.

En referència a la llista cívica que proposa l’ANC, Torra creu que si els partits actuals “no avancen” cap a la independència, sortiran altres formes. En canvi, Llach alerta del perill que l’Assemblea desaparegui si impulsa aquesta candidatura

Alhora, ha recordat els plens del 6 i 7 de setembre del 2017, quan s’aproven les lleis de desconnexió. “És un moment brutal”, reflexiona Torra, que creu que cap partit va ser capaç de “saltar-se” el passos suficients per assolir la independència i que la via unilateral no s’ha aplicada perquè “no s’ha anat fins el final”. “No es pot posar mai en perill una eina tan important com l’ANC”, opina el cantautor.

Molt crítics amb el paper d’ERC i Junqueras

Tant Torra com Llach han criticat el paper d’Esquerra Republicana i el seu líder, Oriol Junqueras. “Jo vaig entrar en política per Esquerra. Crec que la pregunta és si Oriol Junqueras ja pensava el que pensa avui. Jo tinc el dubte de quin és el de veritat”, reflexiona Llach sobre el canvi de discurs del líder republicà. “Com pot ser que una persona canviï d’un dia per l’altre 180 graus i no hagi dimitit?”, es pregunta el cantautor. En aquest sentit, Torra explica que a Junqueras la unitat “ja li produïa al·lèrgia” l’any 2015.

Sobre la destitució de Puigneró, Torra opina que un president té la legitimitat de destituir a algú amb qui ha perdut la confiança. Tot i això, recorda que ell no ho va fer quan la Mesa del Parlament li va retirar el vot en ser inhabilitat. “Jo no vaig cessar a ningú d’Esquerra”, recorda l’expresident, qui també s’ha mostrat molt crític amb la taula de diàleg.