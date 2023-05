L’ONU condemna Espanya per impedir la investidura de Puigdemont després del 21-D

El Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides ha condemnat Espanya per haver impedit la investidura de Carles Puigdemont després de les eleccions del 21-D del 2017. La decisió, la primera relativa a un membre de l’exili català i a la qual ha tingut accés El Món, considera que l’estat espanyol va violar els drets polítics de Puigdemont per haver-lo suspès com a diputat al Parlament el 2018. A més, va impedir la seva reelecció com a president de Catalunya. La resolució arriba poques setmanes abans que Espanya assumeixi la presidència de torn de la Unió Europea.

Puigdemont ha ressaltat que l’informe del Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides –un òrgan prestigiós, però no vinculant– resol que Espanya ha violat l’article 25 del Pacte de Drets Civils i Polítics, relatiu a la participació política, un principi que l’ONU considera “l’essència del govern democràtic”. L’eurodiputat de Junts ha assegurat que la resolució demostra que Espanya “no és una democràcia plena” i que està “lluny” de complir amb els requisits de ser-ho.

.@UNHumanRights acaba de dictaminar que Espanya va violar els meus drets polítics en impedir que continues fent política al @parlamentcat el 2018. És la primera vegada que l'ONU surt en defensa dels drets polítics d'una persona que és a l'exili, i ho fa amb contundència… pic.twitter.com/NBjghxo7oM — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) May 18, 2023

L’estat espanyol disposa ara de 180 dies per informar de les mesures que ha pres per aplicar el dictamen del Comitè de Drets Humans i se li reclama que “publiqui el dictamen del Comitè i li doni àmplia difusió”. També demana a l’estat que adopti totes les mesures necessàries “per evitar que es cometin violacions semblants” en el futur. “Estarem amatents de veure com Espanya informa l’ONU de què ha fet, i que tothom el pugui llegir”, ha dit Puigdemont.

Missatge contundent del Comitè de Drets Humans

Després de les eleccions del 21-D, Puigdemont, ja a l’exili, tenia tots els números per sortir reelegit president, però el Tribunal Constitucional va considerar que la seva investidura no es podria fer de manera telemàtica. El llavors president del Parlament, Roget Torrent, va suspendre el ple previst per finals de gener del 2018. La decisió del comitè avisa que, tot i que exigir la presencialitat per a ser investit no vulnera els drets polítics, el seu “retorn a l’estat espanyol hauria derivat inevitablement en la seva presó preventiva” i que l’única manera que tenia Puigdemont de prevenir la violació dels seus drets era “mantenir-se fora del territori de l’estat”.