Els crítics de l’ANC inicien la recollida de signatures per forçar eleccions

El col·lectiu Indesinenter, format pels 15 secretaris que han abandonat el Secretariat Nacional de l’ANC, ha anunciat que comencen una campanya de recollida de signatures per forçar eleccions i un “canvi de rumb” després de mesos d’enfrontaments amb la presidenta de l’entitat, Dolors Feliu, i el seu entorn. Per aconseguir-ho, el sector crític ha d’aconseguir el suport d’almenys un 5% dels socis de ple dret –que a principis del 2022 eren uns 45.000– per convocar una assemblea general ordinària i llavors posar a l’ordre del dia una votació per decidir si es fan eleccions anticipades.

Els crítics de l’ANC volen eleccions al Secretariat Nacional per “provocar un canvi de rumb a l’entitat” i recuperar “el camí de la desobediència”, un objectiu que consideren que s’ha abandonat d’ençà que Feliu està al capdavant de l’entitat. “Lamentem que les prioritats actuals no siguin donar força a les bases per enfrontar-se a l’Estat, sinó que es limita tan sols en aconseguir uns quants escons al Parlament”, diu Indesinenter en un comunicat. Els crítics han denunciat en diverses ocasions les traves de l’ANC per posar en marxa la recollida de signatures.

Representants del sector crític de l’ANC i dimissionaris del Secretariat Nacional agrupats en el col·lectiu ‘Indesinenter’ | ACN

Xoc amb l’ANC pel procés de recollida de signatures

Fa un parell de setmanes van acusar Feliu d’intentar “dificultar la campanya” la recollida de signatures perquè els requereixen que “se signin físicament”, una condició que limita molt la seva capacitat d’arribar als socis descontents amb l’actual presidenta. Ara denuncien que Feliu no ha volgut reunir-se amb ells per “consensuar el procediment per recollir les signatures” i, abans d’anar a buscar la mediació del Tribunal Arbitral de Barcelona, han decidit “no esperar més” i tirar endavant la recollida de signatures a través d’una pàgina web que estarà oberta fins a l’11 de juny.

El sector crític vol forçar una assemblea general ordinària telemàtica del 12 al 14 de juliol amb l’únic punt del dia de convocar eleccions al Secretariat General entre el 26 i el 30 de setembre. Indesinenter insisteix que volen recuperar l’ANC “mobilitzadora” i amb capacitat de “paralitzar el país” per preparar un “nou embat” per fer efectiva la independència. Volen augmentar el nombre d’accions per “debilitar els pilars de poder de l’estat”, entre les quals reconeixen que la llista cívica unitària podria ser un “element potent”. Per això exigeixen que l’entitat respecti la “democràcia interna” i el comitè permanent no es comporti com la direcció d’un partit polític.