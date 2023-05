Illa vol portar Catalunya “de la cultura de la queixa a la de la feina”

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, està convençut que Catalunya “ha de passar de la cultura de la queixa a la cultura de la feina” i ha reclamat al Govern que compleixi els compromisos. En l’acte d’aquest diumenge ‘Amb Europa, els municipis en marxa’, on també hi ha participat el candidat a l’alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni. El candidat ha carregat contra el cap de llista de Junts a Barcelona, Xavier Trias: “La seva activitat internacional comença i acaba a Waterloo”, ha assenyalat. També ha criticat que l’alcaldessa i candidata Ada Colau ha aplicat “una transició ecològica dogmàtica i superficials”.

L’acte s’ha celebrat a la seu del partit i, a més d’Illa i Collboni, també hi han intervingut l’eurodiputat Javi López i la secretària de Política Europea i Internacional del PSC, Laura Ballarín.

Illa ja ha criticat aquest dissabte el Govern per “donar sempre les culpes als altres i externalitzar les responsabilitats”, i aquest diumenge ha manifestat que Catalunya “ha de passar de la cultura de la queixa a la cultura de la feina”.

El líder del PSC creu que està molt bé fer volar coloms, però el Govern ha de governar. En aquest sentit, ha demanat a l’executiu català que compleixi els compromisos. “Els acords es compleixen i si hi ha fites es compleixen. Un governant que no compleix els seus acords perd la credibilitat”.

Tornar a Europa i crítiques a Colau

Per la seva part, Collboni ha declarat que si Barcelona té un alcalde socialista tornarà a estar a Europa. “Les relacions internacionals i la presència internacional de Barcelona començarà a Brussel·les i acabarà al món, mentre que altres com Trias només pot dir que la seva activitat internacional comença i acaba a Waterloo”.

Illa ha declarat que “no es pot fer política d’esquenes a Europa” i ha criticat que hi ha hagut una absència de Catalunya en aquests espais per part del Govern. En la mateixa línia, Collboni ha lamentat que la capital catalana ha estat “12 anys absents de les institucions europees i dels grans debats europeus com a ciutat i com a país perquè hem estat per altres coses i això ha perjudicat la feina que havien fet els nostres predecessors”.

Entre els seus objectius ha citat “recuperar l’orgull de ser de Barcelona i de la Barcelona que es projecta al món”, que Barcelona sigui una de les portes d’entrada a Àsia en l’àmbit tecnològic i “revifar la capitalitat editorial iberoamericana”.

El candidat socialista a Barcelona ha aprofitat la trobada per criticar que Colau aplica “una transició ecològica dogmàtica i superficial”. Per contra, ha afegit, els socialistes aposten per una “transició ecològica intel·ligent, profunda, rigorosa i realista i pensant en la gent que ho tingui més fàcil per fer aquesta transició”.