El diputat de Junts per Catalunya Toni Castellà i la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, han protagonitzat una enganxada durant el ple del Parlament d’aquest dijous. La trifulga s’ha iniciat després que el representant de la formació de Carles Puigdemont ha acusat la consellera d’utilitzar el Govern per afavorir la seva carrera científica, un punt que la consellera ha negat i li ha retret el “to paternalista” que, segons ella, ha tingut la intervenció. “Què pretén? Llençar la meva carrera científica a les escombraries? Qui és vostè?”, li ha etzibat Montserrat des del faristol.
En una interpel·lació sobre la situació de la investigació i les universitats catalanes, Castellà ha exposat que “mai un conseller ha intentat intervenir en processos de selecció de directors de centres de recerca”, i li ha preguntat si ho ha fet i per què ho ha fet. També li ha demanat explicacions sobre si “està confonent la responsabilitat de Govern” amb els interessos de la seva carrera científica. En concret, Castellà ha acusat l’executiu de fer una esmena a la llei d’acompanyament als Pressupostos que permetia a la consellera no renunciar a la beca del Consell Europeu de Recerca. “No té cap sentit fer compatible que un conseller alhora estigui dedicat al seu àmbit professional”, ha defensat el juntaire.
Així mateix, el diputat de Junts també ha demanat a la consellera ha intervingut presidint alguna comissió de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur) que afecti centres on ha treballat prèviament, si ha intervingut directament en convocatòries de fons europeus, i, a més, si els viatges oficials que ha fet al Japó i a Brussel·les tenen alguna relació amb interessos per la seva carrera professional. “Em pot aclarir per què a l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (Ibec), el centre on vostè era subdirectora, manté la posició d’interinitat del director i no és coberta amb un procediment normal, com fan tots els centres de recerca?”, ha afegit.
La consellera ho nega i acusa Castellà de “menysprear” la seva carrera
En el torn de resposta, la consellera de Recerca i Universitats ha retret a Castellà que hagi fet totes aquestes insinuacions: “Què pretén vostè? Menysprear la meva carrera investigadora apel·lant que està preocupant per mi? En què m’ha ajudat vostè a mi abans?”, ha contraatacat, i ha defensat que no hi ha cap problema en presentar una llei d’acompanyament que permeti, en el futur, que “vinguin els millors” investigadors becats a aportar al Govern sense cobrar. També ha negat que els viatges que ha fet com a consellera hagin estat per parlar de la seva investigació científica, i ha acusat Castellà d’intentar “injuriar” la seva figura perquè no és política.
D’altra banda, la consellera ha replicat al diputat si considera que és negatiu que un conseller estigui present en fòrums del Japó al nivell de ministres on es decideixen les connexions entre Europa i el Japó en investigació, innovació i defensa: “El preocupa que m’hagin tornat a convidar a l’octubre? L’altre dia li vaig dir al diputat Agustí Coromines que tornarem al Japó les vegades que calgui, anirem a la Xina, als Estats Units”. “Quin problema hi ha?”, ha defensat. Finalment, i en referència a Agaur, ha reconegut que l’executiu va fer una comissió per ratificar les ajudes, però ha negat que el seu departament participés en la selecció dels projectes, i ha defensat que el procés de selecció a la direcció de l’Ibec “es farà com a qualsevol centre de recerca Cerca”, que els porta la Fundació I-Cerca.