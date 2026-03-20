El diputado de Junts per Catalunya Toni Castellà y la consejera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, protagonizaron una confrontación durante el pleno del Parlament de este jueves. La disputa se inició después de que el representante de la formación de Carles Puigdemont acusara a la consejera de utilizar el Gobierno para favorecer su carrera científica, un punto que la consejera negó y le reprochó el «tono paternalista» que, según ella, tuvo la intervención. «¿Qué pretende? ¿Echar mi carrera científica a la basura? ¿Quién es usted?», le espetó Montserrat desde el atril.

En una interpelación sobre la situación de la investigación y las universidades catalanas, Castellà expuso que «nunca un consejero ha intentado intervenir en procesos de selección de directores de centros de investigación», y le preguntó si lo ha hecho y por qué lo ha hecho. También le pidió explicaciones sobre si «está confundiendo la responsabilidad de Gobierno» con los intereses de su carrera científica. En concreto, Castellà acusó al ejecutivo de hacer una enmienda a la ley de acompañamiento a los Presupuestos que permitía a la consejera no renunciar a la beca del Consejo Europeo de Investigación. «No tiene sentido hacer compatible que un consejero a la vez esté dedicado a su ámbito profesional», defendió el diputado.

Asimismo, el diputado de Junts también preguntó a la consejera si ha intervenido presidiendo alguna comisión de la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (Agaur) que afecte a centros donde ha trabajado previamente, si ha intervenido directamente en convocatorias de fondos europeos, y, además, si los viajes oficiales que ha hecho a Japón y a Bruselas tienen alguna relación con intereses por su carrera profesional. «¿Me puede aclarar por qué en el Instituto de Bioingeniería de Cataluña (Ibec), el centro donde usted era subdirectora, mantiene la posición de interinidad del director y no se cubre con un procedimiento normal, como hacen todos los centros de investigación?», añadió.

La consejera lo niega y acusa a Castellà de «menospreciar» su carrera

En el turno de réplica, la consejera de Investigación y Universidades reprochó a Castellà que haya hecho todas estas insinuaciones: «¿Qué pretende usted? ¿Menospreciar mi carrera investigadora alegando que está preocupado por mí? ¿En qué me ha ayudado usted a mí antes?», contraatacó, y defendió que no hay ningún problema en presentar una ley de acompañamiento que permita, en el futuro, que «vengan los mejores» investigadores becados a aportar al Gobierno sin cobrar. También negó que los viajes que ha hecho como consejera hayan sido para hablar de su investigación científica, y acusó a Castellà de intentar «injuriar» su figura porque no es política.

Por otro lado, la consejera replicó al diputado si considera que es negativo que un consejero esté presente en foros de Japón al nivel de ministros donde se deciden las conexiones entre Europa y Japón en investigación, innovación y defensa: «¿Le preocupa que me hayan vuelto a invitar en octubre? El otro día le dije al diputado Agustí Coromines que volveremos a Japón las veces que sea necesario, iremos a China, a Estados Unidos». «¿Qué problema hay?», defendió. Finalmente, y en referencia a Agaur, reconoció que el ejecutivo hizo una comisión para ratificar las ayudas, pero negó que su departamento participara en la selección de los proyectos, y defendió que el proceso de selección en la dirección del Ibec «se hará como en cualquier centro de investigación Cerca», que los lleva la Fundación I-Cerca.