El president del Parlament, Josep Rull, ha fet una declaració institucional amb motiu del 8è aniversari del referèndum del Primer d’Octubre, on ha reivindicat el “dret inalienable” dels pobles a l’autodeterminació i ha carregat contra l’Estat espanyol per la “manca de coratge” polític per fer front a un conflicte. “És una jornada que forma part del nostre imaginari col·lectiu”, ha sostingut Rull, que ha afegit que l’1-O és “patrimoni del conjunt de la nació perquè és el símbol de la determinació d’un poble de decidir el seu futur de manera pacífica i neutral”. A més, ha remarcat l’actitud “rotundament pacífica” del poble de Catalunya perquè és, ha dit, “la nostra manera de ser. “No hi ha cap altre camí ni d’aquestes per nosaltres, però tampoc per a les institucions de l’Estat”, ha sentenciat després de recordar les càrregues policials de la jornada i la persecució de dirigents independentistes.
En un breu discurs al despatx d’audiències, Rull ha recordat que, aquell dia d’ara fa vuit anys, una part “molt important de la ciutadania” va sortir al carrer per dipositar el seu vot en una urna. “I ho va fer, malgrat els intents de l’Estat espanyol d’impedir-ho”, ha subratllat, però ha lamentat que “el que havia de ser una jornada pacífica es va convertir en violència judicial”. En aquest sentit, ha manifestat que l’ús de la força “injustificada” va sacsejar la “consciència” europea i internacional i també va posar en qüestió el compromís de l’Estat espanyol amb els valors més elementals de la democràcia. Així, ha afegit que la repressió es va traduir en “empresonaments de líders polítics i socials, inhabilitacions, processaments, en la persecució d’un moviment polític i pacífic i també amb l’exili”.
Malgrat que fa més d’un any el Congrés dels Diputats va aprovar la llei d’amnistia, el president del Parlament ha denunciat que “algunes causes continuen obertes” i ho ha atribuït a la “rebel·lió” d’una part de la justícia espanyola. “Això fa que a Catalunya, i en aquest Parlament, no hi hagi normalitat democràtica” perquè hi ha dos diputats electes, Carles Puigdemont i Lluís Puig, que no poden tornar a Catalunya “malgrat haver rebut la confiança del poble de Catalunya”. “No ens cansarem de denunciar aquesta injustícia”, ha advertit.
Rull lamenta la ”manca de coratge” polític de l’Estat espanyol
D’altra banda, Josep Rull ha apel·lat a la “la negociació i la resolució pacífica de les intoleràncies són possibles i sempre, sempre són desitjables”. “L’1 d’octubre va ser un gran exemple d’una expressió no violenta perquè el poble de Catalunya pogués exercir el seu dret a l’autodeterminació en un procés democràtic i pacífic, que va trobar un desplegament insòlit de violència per part de l’Estat espanyol”, ha dit, i ha deixat clar que “no hi ha cap altre camí ni d’aquestes per nosaltres, però tampoc per a les institucions de l’Estat”.
El president del Parlament ha dit que l’Estat espanyol, que abandera causes de la llibertat més endavant de les seves fronteres, “hauria de ser capaç de defensar causes democràtiques” dins de les seves fronteres. Rull ho ha dit perquè considera que negar el dret d’autodeterminació a Catalunya, “una nació amb mil anys d’història”, evidencia la “manca de coratge” polític per fer front a un conflicte que, segons ha manifestat, té “arrels històriques profundes”. “L’1-O va acreditar i acredita que l’esperança sempre és més poderosa que la por”, ha conclòs.