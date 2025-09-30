Puigdemont apel·la a mobilitzar tots els catalans “per la seva llibertat”

A les portes del 8è aniversari de l’1 d’octubre el president de Junts i president de la Generalitat a l’exili, Carles Puigdemont, ha apel·lat a la mobilització de tots els catalans, ja que ha demanat “incorporar el conjunt del poble de Catalunya en una mobilització per la seva llibertat” sense donar importància a la procedència d’aquests catalans ni les seves creences. Per Puigdemont cal “no mirar qui tenim al costat, què pensa, ni quina llengua parla, ni quin origen té, ni quina religió professa, sinó integrar”.
En un acte de la formació juntaire fet a Cornellà del Terri, al Pla de l’Estany, -al poble on el president a l’exili Carles Puigdemont va votar l’1 d’octubre del 2017 perquè la policia ho va impedir a Sant Julià de Ramis, on havia de votar- s’ha commemorat els vuit anys del referèndum d’independència de Catalunya l’any 2017 i el secretari general del partit, Jordi Turull ha assegurat que “no es tracta de tornar” a fer un referèndum, sinó “d’acabar la feina” iniciada l’any 2017. Turull, com Puigdemont, ha fet una crida a la unió de l’independentisme i ha apel·lat a deixar de banda “retrets” i evitant que “faci més forat” l’estratègia “d’intentar anestesiar el país”.
Puigdemont reivindica la victòria de l’1-O
En la seva intervenció per videoconferència, el president de Junts i president de la Generalitat a l’exili, Carles Puigdemont, ha assegurat que l’1 d’octubre de 2017 va ser “el dia d’una gran victòria” per als catalans i ha destacat que va ser una victòria tant de les “institucions” com de la “mobilització ciutadana” davant d’un Estat espanyol que va utilitzar la “repressió” contra els catalans per impedir-los votar i ha volgut recordar que el poble català va votar malgrat “els milers de policies desplegats, la campanya de dretes i d’esquerres per evitar que Catalunya pogués votar i tot el pes de les institucions de l’Estat”. “Va ser un referèndum, el vam guanyar i d’aquí plora la criatura; perquè d’aquella nostra victòria, ells continuen mobilitzats i no han abandonat la trinxera”, ha sentenciat.
Junts demana unitat dins de l’independentisme.
Puigdemont ha demanat unitat a l’independentisme assegurant que la feina per assolir la independència és “col·lectiva” i que l’èxit es basa en la “unitat” però també en “la transversalitat”. “No mirar qui tenim al costat, què pensa, ni quina llengua parla, ni quin origen té, ni quina religió professa” ha assegurat un Puigdemont que ha apellat als catalans a “integrar i incorporar el conjunt del poble de Catalunya en una mobilització per la seva llibertat”.
Qui també ha apel·lat a aquesta unió de l’independentisme ha estat el secretari general de Junts, Jordi Turull, que ha demanat als catalans a que”no deixem que faci més forat l’estratègia de l’Estat i d’alguns d’aquí d’intentar anestesiar el país, no fem cas als discursos dels profetes del desànim ni als retrets entre independentistes, no caiguem en trampes”. De fet, Turull ha destacat que un independentista “per diferent que pensi, mai és l’adversari”. “L’adversari no és un altre independentista, sinó l’Estat que ens reprimeix i ho fa tot per aturar el que no ha de ser un camí sense sortida, sinó un camí sense retorn”, ha sentenciat.