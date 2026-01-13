PSC, ERC i Comuns pacten apujar la taxa turística a l’abril i duplicar-la el 2027

PSC, ERC i Comuns han tancat l’acord per tirar endavant l’augment de la taxa turística, que es duplicarà en dos anys. Els grups parlamentaris de les tres formacions han acordat registrar esmenes conjuntes al text per aprovar la llei, que entrarà en vigor l’1 d’abril. El desplegament de la nova taxa es farà entre el 2026 i el 2027 i no de cop com volien els Comuns. Només a Barcelona s’aplicarà de manera immediata. Es desencalla així un acord que es va embastar l’any passat, però que es va congelar per les queixes del sector turístic i la inseguretat jurídica del primer decret aprovat pel Govern.
Segons la proposta del nou text, el 25% de la recaptació total es destinarà a polítiques d’habitatge de la Generalitat i el 75% s’integrarà al Fons per al Foment del Turisme. A més, s’estableix un únic període de liquidació, a l’abril, per “simplificar” el sistema i “facilitar” el seu compliment, tal com ha explicat la líder dels Comuns, Jéssica Albiach. Fins ara la taxa es liquidava entre l’1 i el 20 d’abril, i entre l’1 i el 20 d’octubre.
Pel que fa al recàrrec municipal, que fins ara només aplicava Barcelona, hi ha canvis importants. A la capital catalana, la tarifa base de la taxa turística per a un hotel de 5 estrelles serà de 7 euros, que amb el recàrrec municipal pujarà a 13 i es dona marge per apujar-la fins als 15 euros finals. A la resta del país en un hotel de cinc estrelles aquest 2026 es pagaran 4,5 euros per nit i amb el recàrrec podria augmentar fins als 8,5 euros, mentre que el 2027 serà de 6 euros i amb el recàrrec es podria arribar fins als 10 euros.
Tramitació per la via ràpida
La Mesa del Parlament va acordar el passat mes de desembre tramitar d’urgència el projecte de llei i reduir a la meitat els tràmits habituals. Era una petició del PSC que es va aprovar amb els vots a favor de socialistes i ERC, mentre que Junts va abstenir-se. El Parlament aprovarà la norma el febrer després de les esmenes conjuntes presentades a la comissió d’Economia i Finances de la cambra i entrarà en vigor a l’abril.