PSC, ERC y Comuns pactan subir la tasa turística en abril y duplicarla en 2027

PSC, ERC y Comuns han cerrado el acuerdo para llevar adelante el aumento de la tasa turística, que se duplicará en dos años. Los grupos parlamentarios de las tres formaciones han acordado registrar enmiendas conjuntas al texto para aprobar la ley, que entrará en vigor el 1 de abril. El despliegue de la nueva tasa se realizará entre 2026 y 2027 y no de golpe como querían los Comuns. Solo en Barcelona se aplicará de manera inmediata. Se desbloquea así un acuerdo que se esbozó el año pasado, pero que se congeló por las quejas del sector turístico y la inseguridad jurídica del primer decreto aprobado por el Gobierno.

Según la propuesta del nuevo texto, el 25% de la recaudación total se destinará a políticas de vivienda de la Generalitat y el 75% se integrará en el Fondo para el Fomento del Turismo. Además, se establece un único período de liquidación, en abril, para «simplificar» el sistema y «facilitar» su cumplimiento, tal como ha explicado la líder de los Comuns, Jéssica Albiach. Hasta ahora la tasa se liquidaba entre el 1 y el 20 de abril, y entre el 1 y el 20 de octubre.

En cuanto al recargo municipal, que hasta ahora solo aplicaba Barcelona, hay cambios importantes. En la capital catalana, la tarifa base de la tasa turística para un hotel de 5 estrellas será de 7 euros, que con el recargo municipal subirá a 13 y se da margen para aumentarla hasta los 15 euros finales. En el resto del país en un hotel de cinco estrellas este 2026 se pagarán 4,5 euros por noche y con el recargo podría aumentar hasta los 8,5 euros, mientras que en 2027 será de 6 euros y con el recargo se podría llegar hasta los 10 euros.

Tramitación por la vía rápida

La Mesa del Parlamento acordó el pasado mes de diciembre tramitar de urgencia el proyecto de ley y reducir a la mitad los trámites habituales. Era una petición del PSC que se aprobó con los votos a favor de socialistas y ERC, mientras que Junts se abstuvo. El Parlamento aprobará la norma en febrero tras las enmiendas conjuntas presentadas en la comisión de Economía y Finanzas de la cámara y entrará en vigor en abril.