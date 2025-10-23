Junts manté el pols a PSC i ERC davant la deriva de la CCMA des de la fusió dels informatius en el nou 3CAT. En sessió parlamentària en la qual s’ha votat una moció que qüestiona el canvi de marques (3Cat i 3CatInfo) el diputat de Junts Agustí Colomines ha anunciat que la formació del president a l’exili, Carles Puigdemont, se senten “desvinculats del pacte del 2022” en el qual Junts, ERC i el PSC van aprovar diversos punts que havien de assenyalar el futur dels canals i mitjans d’informació públics. Entre els punts que es van acordar el 2022 hi havia el compromís de desplegar “una visió integrada de la producció i explotació dels continguts”, “una aposta que integri tots els suports amb una visió transmèdia i multiplataforma”, s’impulsés “la construcció d’una plataforma OTT en què tinguin cabuda tots els continguts audiovisuals en català”, que “els diferents serveis de la redacció de continguts informatius i d’actualitat han de confluir en una sola estructura organitzativa” i la “integració dels mitjans i pensar en clau digital, sent el contingut audiovisual el centre del projecte de la CCMA”. Uns acords que des de Junts asseguren que no s’estan complint i que generen “preocupació sobre la deriva que té els mitjans de comunicació públics”, ja que segons la formació juntaire el Govern està adoptant una interpretació “excessivament reduccionista” d’aquests acords.
Colomines ha assenyalat que “es va pactar una digitalització per adaptar-los a la societat en què vivim”, un acord que en cap cas havia de “significar una alineació de marques”. El diputat de Junts, per escenificar els fets ha mostrat dues fulles impreses en les quals es mostraven dos micròfons, un de TV3 i un altre de 3CAT, assegurant que “no deia en capD moment que passés això”
El diputat de Junts ha esmentat diversos punts del pacte de la CCMA i ha assegurat que no es compleixen i que la formació juntaire estarà “amb voluntat de discussió” davant PSC i ERC. Colomines ha defensat que TV3 “no és només una televisió com moltes de les que hi ha, és la televisió nacional de Catalunya, d’una nació sense estat, una llengua minoritària i només podem tractar-la des d’aquesta perspectiva. Si intentem pensar que perquè canvien les marques el món canviarà, això no és veritat”. Colomines ha finalitzat la seva intervenció etzibant un darrer calbot a PSC i ERC, assenyalant que el model que hauria d’haver seguit la CCMA és el d’A3 Media, que malgrat crear una plataforma amb tots els continguts generats mantenen diferenciats els canals de La Sexta i Antena 3. “Aquest era el model”, ha sentenciat.
ERC tanca files amb el PSC i els Comuns es posicionen en defensa de TV3 i Catalunya Ràdio
Des d’ERC, un dels implicats en el pacte del 2022 han tancat files amb el PSC i critiquen que Junts amb la seva postura està donant ales a una campanya contra els mitjans catalans. Joan Ignasi Elena ha assenyalat que la postura juntaire se sustenta “amb una afirmació que és que desapareixen TV3 i Catalunya Ràdio” i ha carregat contra Colomines destacant que ell i el diputat de Junts han estat en “compareixences de la CCMA en les quals s’afirma que això no és així, que no desapareixen i que conviuran totes les marques”.
De fet, Elena ha defensat 3CAT traient pit de les audiencies que els canals i els continguts digitals estan recollint. El diputat d’ERC, a més, ha apujat el to contra Junts i ha assenyalat que en els acords del 2022 es destacava que s’havia de fer una “integració dels mitjans i pensar en clau digital sent el contingut audiovisual el centre del projecte, que hi havia la necessitat de fusionar els serveis informatius”. “Aquest és el projecte en què s’està”, ha sentenciat.
Qui ha fet costat, sorprenentment, a la moció presentada per Junts ha estat els Comuns. La diputada Susanna Segovia, però, ha etzibat un calbot als juntaires assegurant que no diu el mateix que al debat de política general o a les comissions de la CCMA, però si que ha assenyalat que la preocupació en la substitució de les marques històriques de TV3 i Catalunya Ràdio és real i “present a l’audiència, a les xarxes, i sobretot al comitè d’empres i els treballadors i les treballadores”. Segovia, de fet, ha carregat contra el PSC i la seva ‘tranquilitat’ assegurant que “per no estar passant portem uns quants comunicats en aquesta línia”.
La diputada dels Comuns ha assenyalat que si apareixen dos micros gairebé idèntics sense distingir si un és de TV3 o Catalunya Ràdio la gent pemnsa que s’han enviat dos periodistes de 3CAT. Un imaginari col·lectiu que seria la primera pedra per “pensar que d’aquí un temps només hi haurà un mciro i es fusionaran les redaccions i no es respectaran els perfils professionals”. Un, hipotètic, fet que per als Comuns fa “por”.
De fet, els Comuns s’han atrevit a assegurar que “TV3 és la nostra” i ha volgut destacar que la seva formació va donar suport a la implementació del 3CAT el qual defineixen com “una plataforma necessària” però que no “hauria de suposar la desparició de TV3 i Catalunya Ràdio”. Segovia, a més, ha volgut carregar contra els seus adversaris polítics, assenyalant que s’ha criticat als Comuns per la defensa de TV3 acusant-los de defensar “la televisió del Pujol”. Segovia, ha volgut finalitzar criticant les postures de Junts i ERC, que assenyalen que estan mantenint una “batalla soterrada” després de repartir-se càrrecs a dit quan hi havia majoria independentista.
El Parlament dona l’esquena a Junts
Malgrat l’inesperat suport dels Comuns només un punt de la moció s’ha aprovat a la cambra catalana. PSC, ERC, PP i Vox s’han unit per tombar el punt en el qual es demanava manifestar “la preocupació per la Insistència de la CCMA de substituir les marques de TV3, Catalunya Ràdio, 324 i Catalunya Informació per una única marca anomenada 3Cat” i els vots espanyols més l’abstenció dels Comuns ha fet caure el punt en el que es demanava constatar “la necessitat de convocar una sessió extraordinària de la Comissió amb la presència de tots els membres del Consell de Govern de la CCMA per debatre la situació creada per les decisions preses per la Presidenta de la CCMA”.
Només el tercer punt, en el que s'”insta el Govern a assegurar que el mandat del Contracte Programa amb la CCMA compleixi els objectius fixats pel que fa a la promoció de la llengua, la qualitat dels continguts i la pluralitat” ha vist llum verda amb els vots favorables del PSC, Junts, ERC, els Comuns, la CUP i Aliança Catalana.