El trencament de Junts amb el PSOE de Pedro Sánchez, i l’anunci de la formació catalana sobre el vot en contra de totes les propostes de l’executiu de Sánchez, posa les propostes del govern espanyol entre l’espasa i la paret. El primer plebiscit serà el pròxim 13 de novembre quan Junts tindrà la clau amb el seu vot al Congrés sobre la derogació del calendari del tancament de centrals nuclears, la congelació de les taxes aeroportuàries d’Aena i la recuperació de les indemnitzacions per retard i cancel·lacions de l’AVE de Renfe, mesures que són esmenes que el PP ha introduït al Senat a la Llei de Mobilitat Sostenible. Actualment, el PP té el suport dels vots de Vox en aquestes esmenes, motiu pel qual el vot de Junts es converteix en un plebiscit per al govern espanyol. Junts haurà de decidir si dona un baló d’oxigen a Sánchez o si vota a favor de les esmenes del PP.
La derogació del calendari del tancament de centrals nuclears afecta directament a Catalunya, ja que les centrals que apareixen en aquest calendari són les d’Almaraz (Càceres), Ascó (Tarragona) i Cofrents (València). Cal destacar que el Congrés ja es va posicionar al mes de febrer es va votar una proposició no de llei, a favor de prorrogar la vida útil de les nuclears que va tirar endavant amb els vots favorables de PP, Vox i UPN i l’abstenció d’Esquerra Republicana i Junts.
Renfe, els retards i les taxes d’Aena
Una de les esmenes és la que demana que Renfe recuperi les indemnitzacions per retards de 15 i 30 minuts en els AVE, unes indemnitzacions que l’operadora ferroviària va suprimir per només aplicar indemnitzacions en retards de 60 minuts. En dues vegades el Congrés ha votat a favor de recuperar les indemnitzacions amb els vots favorables de PP, Vox, UPN, Junts, ERC, Podem i BNG.
La darrera esmena presentada pel PP i que Junts haurà de decidir és la congelació de les taxes aeroportuàries que Aena cobra a les aerolínies. Aquesta esmena és una exigència de Ryanair per seguir operant als aeroports de l’Estat espanyol i que el ministeri de Transports ja ha rebutjat en anteriors ocasions. De fet, Aena ha amenaçat al govern espanyol amb revisar el pla d’inversions de la companyia en els pròxims anys si la congelació acabava fent-se efectiva. En aquest cas, però, i al contrari que amb les indemnitzacions de Renfe i la qüestió nuclear, el Congrés ja ha rebutjat.