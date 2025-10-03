L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha reunit aquest divendres a l’Auditori de la Fundació Conservatori Liceu, a Barcelona, tres presidents dels Països Catalans per analitzar el present i el futur polític i social dels tres territoris, commemorar la jornada històrica del 3-O de 2017 i parlar sobre l’atzucac que travessa l’independentisme. Josep Lluís Albinyana, president del Consell preautonòmic del País Valencià (1978-1979); Cristòfol Soler, president del govern de les Illes entre el 1995 i el 1996, i Quim Torra, president de la Generalitat del 2018 al 2020, han denunciat l’espoli fiscal i han exigit als partits independentistes un programa radical per la independència. Així mateix, han demanat una reacció unitària de tot el poble dels Països Catalans per fer front a l’emergència lingüística que viu la llengua i han donat una recepta ben senzilla: mantenir el català.
Torra ha incidit en l’afectació que té l’espoli fiscal de l’Estat: “puja a 42.000 milions d’euros, el 9,9% del seu PIB, i això aboca els serveis públics al col·lapse i compromet el futur nacional col·lectiu”. “És el doble del que aporta Alemanya a la UE o equival a la suma dels pressupostos del País Valencià i Mallorca”, ha remarcat. D’altra banda, Torra ha picat el crostó a les formacions independentistes per l’estratègia política que estan mantenint els últims anys, molt centrada a negociar amb el govern espanyol. “Amb el resultat extraordinari del Primer d’Octubre i un suport a la independència que es mou entre el 40 i el 45% és incomprensible que no tinguin com a prioritat absoluta plantejar un programa radical per a la independència”, ha manifestat.
Albinyana, per la seva banda, ha definit Espanya com “un estat fallit”, que va ser creat pels “Borbons i la seva colla del bloc social dominant, mercè un centralisme hipertròfic com a instrument adient d’una política colonial sobre la resta de territoris”. Amb tot, ha deixat clar que “si els Països Catalans existeixen, és perquè nosaltres som una realitat, no una quimera” i, en aquest sentit, no s’ha oblidat de la llengua perquè és “el nostre ADN comú”. “No és l’únic senyal d’identitat, també ho és el mateix model de societat”, ha destacat.
“La Nació Catalana sencera és el nostre poble”
Soler ha deixat clar durant l’acte que el dret d’autodeterminació és un dret “reconegut als pobles com a titulars del dret, i no és prerrogativa de l’Estat espanyol atorgar-lo o denegar-lo” i, ja pensant en el pròxim embat cap a la independència, ha sentenciat que “en cas de conflicte entre el principi d’integritat territorial i el dret humà a l’autodeterminació, és el darrer el que preval.” “És important saber qui som i d’on venim: els Països Catalans, la Nació Catalana sencera és el nostre poble”, ha conclòs.