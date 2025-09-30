Junts reivindica l’1-O i el seu “compromís en implementar-ne el mandat”

A les portes del vuitè aniversari del referèndum d’Independència de l’1 d’octubre, des de Junts han reivindicat aquesta data i els fets que el poble català va exercir l’any 2017. En un manifest el partit del president a l’exili, Carles Puigdemont, ha destacat que “l’1-O continua sent l’expressió més alta de la voluntat de ser dels catalans i el seu mandat segueix plenament vigent” i asseguren que des de la formació juntaire es reivindica “la seva vigència” i refermen el “compromís en implementar el seu mandat”.
Des de Junts recorden que vuit anys després de l’1-O i que “més de 2,3 milions de persones sortissin al carrer per exercir pacíficament el seu dret fonamental a l’autodeterminació” l’Estat espanyol només ha donat una resposta al poble català i és la”repressió, criminalització i negació dels drets democràtics”. “No hi ha hagut cap normalització, com alguns pretenen fer veure. Avui la majoria de dirigents independentistes que van organitzar el referèndum continuen sense poder fer política amb normalitat, perquè estan inhabilitats o a l’exili”, han destacat des de la formació juntaire.
En el manifest Junts també ha carregat contra les promeses fetes pels governs espanyols i ha destacat que la llei d’amnistia “que havia de resoldre aquest conflicte polític”, continua “encallada per la resistència d’una part del poder judicial espanyol a aplicar una llei aprovada democràticament pels representants de la sobirania popular”. De fet, des de la formació del president a l’exili, Carles Puigdemont, destaquen que “Vivim un cop d’estat togat que impedeix l’aplicació de l’amnistia”.
Un acte per recordar l’1-O
Aquest dimarts a la tarda, Junts celebrarà un acte commemoratiu per recordar l’1 d’Octubre des de la localitat de Cornellà del Terri. En l’acte s’espera que els màxims dirigents de la formació juntaire hi participin i també s’espera l’aparició del president a l’exili, Carles Puigdemont, a través d’una videoconferència.