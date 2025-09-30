Junts reivindica el 1-O y su “compromiso en implementar su mandato”

A las puertas del octavo aniversario del referéndum de Independencia del 1 de octubre, desde Junts han reivindicado esta fecha y los hechos que el pueblo catalán ejerció en el año 2017. En un manifiesto, el partido del presidente en el exilio, Carles Puigdemont, ha destacado que “el 1-O sigue siendo la expresión más alta de la voluntad de ser de los catalanes y su mandato sigue plenamente vigente” y aseguran que desde la formación se reivindica «su vigencia» y reafirman el «compromiso en implementar su mandato».

Desde Junts recuerdan que ocho años después del 1-O y que “más de 2,3 millones de personas salieron a la calle para ejercer pacíficamente su derecho fundamental a la autodeterminación” el Estado español solo ha dado una respuesta al pueblo catalán y es la «represión, criminalización y negación de los derechos democráticos». “No ha habido ninguna normalización, como algunos pretenden hacer ver. Hoy la mayoría de dirigentes independentistas que organizaron el referéndum continúan sin poder hacer política con normalidad, porque están inhabilitados o en el exilio”, han destacado desde la formación.

En el manifiesto Junts también ha cargado contra las promesas hechas por los gobiernos españoles y ha destacado que la ley de amnistía “que debía resolver este conflicto político”, continúa “atascada por la resistencia de una parte del poder judicial español a aplicar una ley aprobada democráticamente por los representantes de la soberanía popular”. De hecho, desde la formación del presidente en el exilio, Carles Puigdemont, destacan que “Vivimos un golpe de estado togado que impide la aplicación de la amnistía”.

Un hombre cargado por la policía española el 1-O en Girona / ACN

Un acto para recordar el 1-O

Este martes por la tarde, Junts celebrará un acto conmemorativo para recordar el 1 de Octubre desde la localidad de Cornellà del Terri. En el acto se espera que los máximos dirigentes de la formación participen y también se espera la aparición del presidente en el exilio, Carles Puigdemont, a través de una videoconferencia.