L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i l’Organització de Nacions i Pobles No Representats (UNPO) han elevat a les Nacions Unides la supressió per via judicial de la campanya Consum Estratègic, bloquejada per la justícia espanyola des de fa més de sis anys. Les dues entintas han dirigir una carta conjunta al Relator Especial sobre la promoció i protecció del dret a la llibertat d’opinió i d’expressió, al Relator Especial sobre els drets a la llibertat de reunió pacífica i d’associació, al Relator Especial sobre qüestions relatives a les minories i als experts del Grup de Treball sobre Empreses i Drets Humans. En l’escrit, les entitats exposen que els tribunals espanyols van prohibir una campanya durant més de sis anys “sense pronunciar-se mai sobre la seva compatibilitat amb la llibertat d’expressió”, malgrat que el mateix regulador nacional de la competència va determinar que la campanya no havia causat cap perjudici demostrable.
L’Assemblea i l’UNPO adverteixen que aquesta actuació judicial vulnera de ple els articles 19 i 22 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics (PIDCP), atès que cap autoritat espanyola ha pogut justificar l’existència d’una “amenaça específica” que hagi de menar a una restricció tan prolongada en el temps dels drets fonamentals. A més, el document subratlla la violació de l’article 27 del mateix pacte. Les entitats denuncien que els tribunals espanyols van considerar de manera “indeguda” com un criteri “ideològic” el fet de valorar si les empreses oferien els seus serveis en català, discriminant així l’ús i la promoció de la llengua pròpia.
Davant d’aquest escenari, l’ANC i l’UNPO reclamen als diferents relators de l’ONU i al Grup de Treball que emetin una Carta d’Al·legacions Conjunta adreçada al govern espanyol. L’objectiu és exigir aclariments formals sobre com es poden veure exposades les organitzacions sense ànim de lucre a procediments de competència quan realitzen activitats d’incidència ciutadana i no comercial. Així mateix, sol·liciten que aquest cas s’inclogui en els pròxims informes temàtics de les Nacions Unides sobre la protecció de l’espai cívic.
Competència va arxivar el cas
La campanya Consum Estratègic es va posar en marxa el novembre de 2018 en el marc de la iniciativa Eines de País, pocs dies després de l’onada de trasllats de seus empresarials fora de Catalunya arran del referèndum de l’1 d’octubre de 2017. La iniciativa s’articulava a través d’un portal web on els consumidors podien consultar les pràctiques d’empreses que s’hi havien adscrit voluntàriament, avaluant indicadors com el compromís amb l’ús de la llengua catalana en els seus serveis. Com recorden des de l’entitat, la web ni venia productes ni generava cap mena d’ingrés. Malgrat el caràcter informatiu de la iniciativa, un jutjat mercantil de Barcelona va decretar el tancament del lloc web el desembre del 2019 arran d’una denúncia de Foment del Treball Nacional. Des d’aleshores, la pàgina ha romàs inaccessible.
L’entitat remarca que aquesta mesura cautelar i la posterior declaració d’il·licitud –confirmada en apel·lació el 2024– xoquen frontalment amb les conclusions del regulador estatal. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) va investigar el cas a instàncies de les empreses suposadament afectades i va determinar, el juny de 2022, l’arxivament de la causa en comprovar que la campanya no havia provocat cap impacte o perjudici demostrable sobre la competència. Tot i així, quatre mesos després, la jurisdicció mercantil hi va veure una conducta il·lícita, una controvèrsia que ha arribat fins al Tribunal Suprem, que el març del 2026 va admetre el cas a tràmit per determinar l’interès objectiu sobre el boicot en el marc de la llei de competència deslleial.