La visita del Sant Pare Lleó XIV a Catalunya i la seva capital, Barcelona, ha estat un dels grans esdeveniments polítics i socials de les darreres dues setmanes. Una visita del Papa la qual ha volgut defensar la presència del Sant Pare a Catalunya. En dues entrevistes fetes a Catalunya Ràdio i la COPE, recollides per l’ACN, el president de la Generalitat ha assegurat que els “valors humanistes i a favor dels drets humans” del Papa connecten amb el “sentit majoritari català”.
Segons Illa el missatge que ha volgut transmetre Lleó XIV aposta per la tolerància, el diàleg, la convivència i posar la tecnologia al servei de l’home. Illa ha volgut destacar “l’apel·lació a favor d’acceptar la diversitat i tenir un llenguatge respectuós” i assenyala que aquesta postura del Sant Pare és “rellevant” davant d’uns anys en els quals s’ha derivat cap a un llenguatge poc respectuós en l’àmbit de la política i, a vegades, violent”. De fet, Illa ha assegurat que el discurs del Papa connecta amb els catalans amb qui assenyala que ha tingut una gran “sensibilitat” i ha destacat que “mai” ha tingut cap dubte sobre la sensibilitat del Papa i del Vaticà cap a la realitat de Catalunya. “Crec que en la seva visita s’està confirmant aquesta sensibilitat”, ha afegit.
Illa defensa la seva condició de catòlic
En la seva intervenció a les dues ràdios el president de la Generalitat ha defensat la seva condició de catòlic i ha assegurat que es troba “molt còmode” amb les seves creences religioses i el seu pensament polític. Illa ha admès que també hi ha “massa cautela” i “prudència” en expressar les creences religioses en públic per part dels polítics de l’esquerra. “No hi ha res que m’hagi d’avergonyir o amagar”, ha destacat un Illa que ha assegurat que la jornada d’avui del Papa amb la benedicció de la torre de Jesús de la Sagrada Família és “il·lusionant i emocionant”.