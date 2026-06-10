La visita del Santo Padre León XIV a Cataluña y su capital, Barcelona, ha sido uno de los grandes eventos políticos y sociales de las últimas dos semanas. Una visita del Papa que ha querido defender la presencia del Santo Padre en Cataluña. En dos entrevistas realizadas en Catalunya Ràdio y la COPE, recogidas por la ACN, el presidente de la Generalitat ha asegurado que los «valores humanistas y a favor de los derechos humanos» del Papa conectan con el «sentido mayoritario catalán».

Según Illa, el mensaje que ha querido transmitir León XIV apuesta por la tolerancia, el diálogo, la convivencia y poner la tecnología al servicio del hombre. Illa ha querido destacar «la apelación a favor de aceptar la diversidad y tener un lenguaje respetuoso» y señala que esta postura del Santo Padre es «relevante» ante unos años en los que se ha derivado hacia un lenguaje poco respetuoso en el ámbito de la política y, a veces, violento». De hecho, Illa ha asegurado que el discurso del Papa conecta con los catalanes con quienes señala que ha tenido una gran «sensibilidad» y ha destacado que «nunca» ha tenido ninguna duda sobre la sensibilidad del Papa y del Vaticano hacia la realidad de Cataluña. «Creo que en su visita se está confirmando esta sensibilidad», ha añadido.

El papa León XIV en una imagen de archivo | Stefano Spaziani / Europa Press

Illa defiende su condición de católico

En su intervención en las dos radios, el presidente de la Generalitat ha defendido su condición de católico y ha asegurado que se encuentra «muy cómodo» con sus creencias religiosas y su pensamiento político. Illa ha admitido que también hay «demasiada cautela» y «prudencia» en expresar las creencias religiosas en público por parte de los políticos de izquierda. «No hay nada de lo que deba avergonzarme o esconder», ha destacado un Illa que ha asegurado que la jornada de hoy del Papa con la bendición de la torre de Jesús de la Sagrada Familia es «ilusionante y emocionante».