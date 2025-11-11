Paràlisi total dels grups de treball Estat-Generalitat sobre la inversió a Catalunya

Paràlisi total dels grups de treball pactats entre l’Estat i la Generalitat en la darrera comissió bilateral per abordar les inversions del govern espanyol a Catalunya, un dels grans punts de fricció de Junts i ERC amb la Moncloa i que el Govern reclama amb la boca petita per no desestabilitzar encara més Pedro Sánchez. Malgrat que l’augment de la inversió estatal a Catalunya és un dels mantres preferits del govern de Sánchez, el fet és que els dos grups de treball existents actualment no s’han reunit en tot l’any, segons ha reconegut el mateix Govern en resposta a una pregunta parlamentària de Junts publicada aquest dimarts al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) i consultada per l’Agència Catalana de Notícies.
La justificació de l’executiu de Salvador Illa és que “encara no ha estat possible” trobar el moment per reunir els dos grups, una decisió sorprenent tenint en compte la necessitat de gestos cap a Catalunya després de la ruptura de Junts amb el PSOE i el malestar creixent a ERC per les traves d’Hisenda al finançament singular. La reunió bilateral Estat-Generalitat d’abans de l’estiu pel nou finançament va quedar descafeïnada amb un acord ambigu que no va satisfer ningú. També està aturat el traspàs de la seguretat als ports i aeroports als Mossos d’Esquadra malgrat que fa gairebé un any que el president de la Generalitat va assegurar que tornaria a reunir la Junta de Seguretat per fer-lo efectiu després d’una polèmica reculada quan semblava que tot estava lligat.
Dos grups de treball sense feina
Els dos espais de treball van quedar recollits en els acords de la comissió bilateral del passat 24 de febrer i ambdós governs es van comprometre a posar-los en marxa abans d’acabar l’any, però quan falta un mes i mig ni s’han reunit ni hi ha dates previstes. El primer dels dos grups, que ja existeix des del 2007, s’encarrega de les anàlisis tècniques per al compliment de la disposició addicional tercera de l’Estatut d’Autonomia, que estableix que l’Estat ha d’invertir a Catalunya en infraestructures una quantitat equivalent al seu pes en el PIB estatal amb l’objectiu de compensar el dèficit històric d’inversions. El segon grup de treball, de nova creació, ha d’impulsar la creació d’un consorci mixt Estat-Generalitat en matèria d’inversions.
Crítiques a la paràlisi de la Generalitat a Madrid
Abans del trencament de Junts amb el PSOE i les crítiques obertes d’ERC contra María Jesús Montero, els partits independentistes ja van advertir el president de la Generalitat que havia d’augmentar la pressió a Madrid per defensar els drets de Catalunya. En el debat de política de general del passat mes d’octubre, el portaveu de Junts al Parlament, Albert Batet, va advertir Illa que estava a les seves mans garantir el suport del seu partit al govern espanyol i el va acusar de posar bastons a les rodes a tots els acords pactats amb el PSOE. “No pot destruir a Catalunya el que es construeix a Suïssa”, va etzibar-li Batet. “És el partit que diu una cosa i en fa una altra”. Un mes després, i amb tots els ponts trencats entre Junts i el PSOE, l’actitud del PSC no ha canviat i pateix a l’hora de pressionar la Moncloa per avançar en carpetes clau com el traspàs de les competències en immigració o l’oficialitat del català a la Unió Europea.
En el mateix debat, el portaveu d’ERC, Josep Maria Jové, va reclamar a Illa que utilitzés la seva influència sobre Sánchez per avançar en el finançament singular. Però el president de la Generalitat, lluny de collar la Moncloa, s’ha esforçat a defensar el paper de Montero en les negociacions pel nou model de finançament tot i saber que els entrebancs del Ministeri d’Hisenda li poden costar els pressupostos del 2026. De fet, aquest mateix dilluns el PSC va reclamar no posar dates per arribar a un acord. “Hem de defugir parlar de temporalitats i calendaris i ens hem de centrar en l’objecte, que és aconseguir un nou finançament”, explicava la portaveu del PSC, Lluïsa Moret. “Aquest no és l’objecte; l’objecte és treballar fermament per aconseguir un model sòlid, solvent i consensuat que compleixi plenament els acords”. Els republicans confien a tenir un acord abans de finals d’any perquè hi hagi temps de negociar els comptes de la Generalitat, que estan prorrogats des de fa dos anys.