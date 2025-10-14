El PP ha triat Barcelona per presentar un nou pla de xoc per afrontar la immigració. El president popular, Alberto Núñez Feijóo, ha proposat incrementar el nombre d’agents a les fronteres per combatre la “pressió migratòria” i ha demanat que els requisits per aconseguir la nacionalitat espanyola “no siguin un mer tràmit”. El popular proposa elevar els “nivells d’exigència lingüística, cultural i constitucional” i Pedro Sánchez, des de Madrid, l’acusa de “blanquejar la ultradreta durant anys”. En una entrevista a la Cadena SER, el president espanyol ha acusat els populars d'”estigmatitzar” la immigració amb el seu no pla.
Feijóo ha aclarit que “no es tracta de tancar les portes ni de criminalitzar ningú”, però tot seguit ha parlat d’actuar amb “mà dura” amb la delinqüència. Per al popular, les seves propostes es “desmarquen” tant de la política de Pedro Sánchez com de les propostes de Vox. “No és tan fàcil com dir immigració si o immigració no, cal parlar sobre quanta immigració, a quin ritme i quina integració. Venim a posar ordre on hi ha desordre”, ha remarcat. Poc després, ha aprofundit: “Qui vingui a alterar la convivència i a saltar-se les lleis no serà benvingut a Espanya”. Hores després, a la ràdio, Sánchez l’ha acusat de copiar “totes les falsedats que planteja la ultradreta equiparant immigració i delinqüència”. “Són una fal·làcia”, ha rematat.
El PP ha anat desgranant amb compte gotes les deu mesures del seu pla d’immigració. Els populars defensen, com a principal eix del programa, la necessitat de “decidir” qui entra a l’Estat espanyol. El decàleg també demana reformar la llei orgànica del poder judicial, la llei d’estrangeria i el Codi Penal per a perseguir “amb més contundència” els delictes de tràfic de persones en aigües internacionals. El líder del PP també diu que, si arriba a governar, revisarà “el sistema de quotes per països i sectors”. Sobre els menors no acompanyats, els populars posen el focus a “combatre el frau” de la verificació de les edats.
Visita a Barcelona
El líder del PP ha visitat Catalunya acompanyat del secretari general del partit, Miguel Tellado, i la vicesecretària de Coordinació Sectorial del PP, Alma Ezcurra. Tot pla plana del partit a Catalunya també hi era present, començant pel líder del PPC, Alejandro Fernández, el portaveu del partit al Parlament, Juan Fernández, el secretari general, Santi Rodríguez, i el president del PP a la província Barcelona, Manu Reyes. Una altra cara important, l’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que darrerament ha xocat amb la postura oficial del partit respecte del Pacte per la Llengua, també ha estat present a l’acte.