La imputació pel cas Plus Ultra de l’expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ha suposat un terrabastall per a la política espanyola. Una imputació que ha estat la gran protagonista de la sessió de control al Congrés dels Diputats i en la qual el portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha exercit de soldat per al PSOE defensant a ultrança l’expresident espanyol, ja que ha assegurat -en declaracions recollides per l’ACN, que Zapatero pateix una “cacera judicial” per ser un “enorme actiu electoral per a l’esquerra”.
El líder republicà a la cambra espanyola ha carregat durament contra la imputació de Zapatero en el cas Plus Ultra i ha preguntat a l’actual president espanyol i líder del PSOE, Pedro Sánchez “on acaba el lobbisme i comença el tràfic d’influències”. A més, Rufián ha assegurat que està “fotut” pel procediment judicial contra Zapatero, ja que sent un “enorme respecte i afecte” per l’expresident espanyol. “Si és veritat és una merda. Si és mentida és una merda encara més gran”, ha etzibat Rufián en referència a la imputació de Zapatero tot i que ha assenyalat que té “ulls a la cara” per seguir el cas. “Felipe, Aznar i Rajoy s’ho mereixen molt més, no 80, sinó 188 pàgines d’interlocutòria, però l’esquerra és una altra cosa”, ha conclòs el líder republicà a Madrid.
Sánchez agraeix el suport de Rufián
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha agraït el suport que el líder d’ERC a Madrid, Gabriel Rufián, ha mostrat envers l’expresident espanyol i s’ha unit a la defensa a ultrança d’un dels homes forts del PSOE i dels seus grans valedors dins del partit. Sánchez ha reiterat el suport a Zapatero i ha carregat contra l’oposició assenyalant que “a diferència de quan governaven Aznar o Rajoy, en la seva etapa no hi va haver cap cas (de corrupció)”. Sánchez s’ha mostrat fort i ha assegurat que “el pla és seguir governant, perquè els resultats econòmics, laborals i socials d’aquest govern i les majories que articulem crec que estan tenint un efecte positiu en la ciutadania catalana i espanyola en creixement, ocupació i reducció de la desigualtat”.