L’esclat dels diversos casos de corrupció al voltant del PSOE relacionats amb l’expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i l’exmilitant socialista Leire Díez comencen a passa factura als socialistes. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) -fet entre l’1 i el 4 de juny- apunta a una caiguda de gairebé cinc punts (4,9) en intenció de vot per a la formació de Pedro Sánchez situant-se en el 31,3%. Els escàndols que envolten el PSOE, però, fan de trampolí per al PP que se situa en el 27,1%, experimentant una pujada de 2,2 punts, i retalla la distància amb el partit de Pedro Sánchez a només 7 punts quan al baròmetre del maig la distància era d’11,3.
Com a tercera força a l’Estat espanyol es manté Vox amb el 15,8% tot i que ha perdut quatre dècimes respecte a l’anterior CIS mentre que Sumar (6,4%) i Podem (2,8%) milloren resultat guanyant set i tres dècimes, respectivament. Pel que fa als partits catalans amb representació a la cambra espanyola ERC (1,9%) perd set dècimes mentre que Junt (1%) guanya dues dècimes respecte a l’anterior baròmetre.
Pedro Sánchez sobreviu als escàndols dels socialistes i es manté com a líder més ben valorat
El CIS també ha mostrat la capacitat de supervivència per part del president espanyol Pedro Sánchez. El líder socialista perd tres dècimes respecte al darrer baròmetre, però continua sent el líder polític més ben valorat de l’Estat espanyol amb una puntuació de 4,21 sobre 5. Al líder del PSOE el segueixen Yolanda Díaz (Sumar) amb un 4,05, Alberto Núñez Feijóo (PP) amb un 3,79 i Santiago Abascal (Vox) que obté un 2,99. El CIS, per altra banda, torna a situar l’habitatge (41,5%) com el principal problema de l’Estat espanyol seguit de la crisi econòmica i els problemes econòmics (19,2%) i la immigració (18,9%).