El estallido de los diversos casos de corrupción alrededor del PSOE relacionados con el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y la exmilitante socialista Leire Díez comienzan a pasar factura a los socialistas. El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) -realizado entre el 1 y el 4 de junio- apunta a una caída de casi cinco puntos (4,9) en intención de voto para la formación de Pedro Sánchez situándose en el 31,3%. Los escándalos que rodean al PSOE, sin embargo, actúan como trampolín para el PP que se sitúa en el 27,1%, experimentando una subida de 2,2 puntos, y recorta la distancia con el partido de Pedro Sánchez a solo 7 puntos cuando en el barómetro de mayo la distancia era de 11,3.

Como tercera fuerza en el Estado español se mantiene Vox con el 15,8% aunque ha perdido cuatro décimas respecto al anterior CIS mientras que Sumar (6,4%) y Podemos (2,8%) mejoran resultado ganando siete y tres décimas, respectivamente. En cuanto a los partidos catalanes con representación en la cámara española ERC (1,9%) pierde siete décimas mientras que Junt (1%) gana dos décimas respecto al anterior barómetro.

Pedro Sánchez sobrevive a los escándalos de los socialistas y se mantiene como líder mejor valorado

El CIS también ha mostrado la capacidad de supervivencia por parte del presidente español Pedro Sánchez. El líder socialista pierde tres décimas respecto al último barómetro, pero continúa siendo el líder político mejor valorado del Estado español con una puntuación de 4,21 sobre 5. Al líder del PSOE le siguen Yolanda Díaz (Sumar) con un 4,05, Alberto Núñez Feijóo (PP) con un 3,79 y Santiago Abascal (Vox) que obtiene un 2,99. El CIS, por otra parte, vuelve a situar la vivienda (41,5%) como el principal problema del Estado español seguido de la crisis económica y los problemas económicos (19,2%) y la inmigración (18,9%).