El moviment polític de Yolanda Díaz ha sumat un nou revés aquesta setmana amb les conclusions polítiques d’Izquierda Unida (IU), que anima els partits més a l’esquerra del Consell de Ministres a marcar “perfil propi” davant del PSOE i demana “incorporar més gent” de cara a les pròximes eleccions. Així ho apunta el coordinador federal d’Izquierda Unida, Antonio Maíllo, en l’esborrany polític que presentarà a la Coordinadora Federal d’aquest dissabte, avançat per la Cadena SER; Maíllo dona per amortitzat Sumar com a instrument per a crear un front ampli d’esquerres i demana crear una nova marca “diferent de la de cap partit polític”.
No és el primer cop que algunes membres de la coalició critiquen que la candidatura coincideixi amb el nom del partit creat per Yolanda Díaz. El mateix Maíllo havia demanat, sense èxit, que es canviés el nom del grup parlamentari. També s’ha arribat a plantejar la possibilitat d’establir unes primàries conjuntes entre totes les formacions de la coalició de cara a pròxims comicis. El nou document polític d’IU admet que els partits fa temps que exploren quina és la millor fórmula de concórrer a les pròximes eleccions espanyoles “en les millors condicions”. En aquest sentit, IU veu “evident” que Sumar no és ara mateix “un instrument capaç d’aglutinar el conjunt d’organitzacions i persones conjurades per evitar un govern del PP i Vox”.
El terratrèmol constant en què s’ha convertit Sumar augmenta amb els mals resultats que els atorga totes les enquestes que s’han publicat, començant pel CIS d’aquest divendres, que només els dona un 7,2% dels vots, molt a prop de Podem (3,5%) i per darrere de Vox (17,7%). IU atribueix aquests resultats, en part, a la tebiesa dels partits a l’esquerra del PSOE en el govern de Pedro Sánchez. Maíllo acusa els socialistes d’actuar amb una “ànima neoliberal i atlantista” i a Sumar no distanciar-se en aspectes clau de la dreta.
Més fermesa amb l’habitatge i referèndum per sortir de l’OTAN
IU demana, en aquest cas, més contundència en les polítiques d’habitatge. Critica la bonificació de l’IRPF que Sánchez proposa per als propietaris que acatin les normes, una proposta “unilateral” del PSOE “sense text ni negociació” i exigeix que l’esquerra surti a l’”ofensiva” en qüestions d’habitatge. Tampoc agrada la connivència que, a parer seu, els socialistes mostren amb els EUA i l’aliança atlàntica. En un moment marcat per les crítiques creuades entre Trump i Sánchez per l’augment de la despesa militar, IU arriba a proposar una “consulta” a la ciutadania –cosa que es pot entendre com un referèndum– sobre la presència d’Espanya a l’OTAN.
Finalment, IU també demana ficar-hi cullerada a la reforma del finançament, pilotada per la vicepresidenta María Jesús Montero, socialista i candidata a Andalusia, i amb un consens més que ampli entre els socis de govern de Sánchez. El text de Maíllo admet que el finançament –pactat amb ERC– aporta “solidaritat interterritorial més elevada respectant els elements singulars dels territoris”, però el veu tímid en la lluita contra el dúmping fiscal que pràctica el govern popular de la Comunitat de Madrid.