Òmnium Cultural, Gure Esku i Via Galega han signat un manifest conjunt de cara a les eleccions espanyoles del 29-N en què plantegen la cita electoral com una disjuntiva entre “democràcia -per moltes limitacions que tingui- o autoritarisme”. Les tres entitats sobiranistes han fet una crida al vot sobiranista per frenar l’extrema dreta: “En cas d’una victòria de PP i VOX, sabem que activaran una agenda espanyolista i recentralitzadora que pot posar en perill la identitat nacional, la llengua, els drets i les llibertats dels nostres pobles”.
En el text conjunt, les entitats defensen actuar de manera coordinada per “tenir més força i avançar plegats, amb tota la determinació”, i es comprometen a impulsar amb més “força” la llengua, la cultura i els drets civils i polítics, independentment del resultat electoral de diumenge. Des d’Òmnium s’ha fet una crida explícita a la ciutadania perquè “no es quedi a casa” diumenge i opti per alguna de les candidatures independentistes davant l’amenaça de l’extrema dreta i la defensa del “dret a decidir”. “No permetrem que la veu de les nostres nacions quedi silenciada”, sentencien.
Les tres organitzacions situen els comicis del 29-N en un context més ampli i apunten a Gal·les, Escòcia, Irlanda del Nord i el Quebec com a referents on els moviments independentistes avancen amb més força que mai gràcies a “grans majories socials i polítiques”. Segons el manifest, això fa que “la democràcia i la cohesió social són el fonament de la seva estratègia, discurs i acció”, i permet que els comicis del 29-N serveixin perquè “les nostres nacions se sumin al corrent internacional”.
Els Països Catalans, Euskal Herria i Galiza han de tenir un paper determinant el 29N. Per això @omnium, @gure_esku i @viagalega fem front comú per defensar les nostres nacions, llengües i drets civils i polítics. Cap vot sobiranista pot quedar-se a casa. Ens hi juguem molt! https://t.co/JzMgO8L7ze— Xavier Antich (@XavierAntich) November 27, 2026
Un creixement “transversal” de l’extrema dreta a Europa
Així mateix, el manifest subratlla que “l’auge de l’extrema dreta i el populisme és transversal a pràcticament tots els països d’Europa” i sosté que només es pot combatre des de la “la radicalitat democràtica i la defensa dels valors i els principis democràtics”. En aquesta línia, el comunicat conjunt de les tres entitats remarca que cap govern fins ara ha volgut reconèixer “la molt àmplia demanda social perquè les tres nacions puguin decidir democràticament el seu futur polític”.