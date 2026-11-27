Òmnium Cultural, Gure Esku y Via Galega han firmado un manifiesto conjunto de cara a las elecciones españolas del 29-N en el que plantean la cita electoral como una disyuntiva entre “democracia -por muchas limitaciones que tenga- o autoritarismo”. Las tres entidades soberanistas han hecho un llamado al voto soberanista para frenar a la extrema derecha: «En caso de una victoria de PP y VOX, sabemos que activarán una agenda españolista y recentralizadora que puede poner en peligro la identidad nacional, la lengua, los derechos y las libertades de nuestros pueblos».

En el texto conjunto, las entidades defienden actuar de manera coordinada para «tener más fuerza y avanzar juntos, con toda la determinación», y se comprometen a impulsar con más «fuerza» la lengua, la cultura y los derechos civiles y políticos, independientemente del resultado electoral del domingo. Desde Òmnium se ha hecho un llamado explícito a la ciudadanía para que “no se quede en casa” el domingo y opte por alguna de las candidaturas independentistas ante la amenaza de la extrema derecha y la defensa del “derecho a decidir”. «No permitiremos que la voz de nuestras naciones quede silenciada», sentencian.

Las tres organizaciones sitúan los comicios del 29-N en un contexto más amplio y apuntan a Gales, Escocia, Irlanda del Norte y Quebec como referentes donde los movimientos independentistas avanzan con más fuerza que nunca gracias a “grandes mayorías sociales y políticas”. Según el manifiesto, esto hace que “la democracia y la cohesión social son el fundamento de su estrategia, discurso y acción”, y permite que los comicios del 29-N sirvan para que “nuestras naciones se sumen a la corriente internacional”.

Els Països Catalans, Euskal Herria i Galiza han de tenir un paper determinant el 29N. Per això @omnium, @gure_esku i @viagalega fem front comú per defensar les nostres nacions, llengües i drets civils i polítics. Cap vot sobiranista pot quedar-se a casa. Ens hi juguem molt! https://t.co/JzMgO8L7ze — Xavier Antich (@XavierAntich) November 27, 2026

Un crecimiento «transversal» de la extrema derecha en Europa

Asimismo, el manifiesto subraya que “el auge de la extrema derecha y el populismo es transversal en prácticamente todos los países de Europa” y sostiene que solo se puede combatir desde la “radicalidad democrática y la defensa de los valores y principios democráticos”. En esta línea, el comunicado conjunto de las tres entidades remarca que ningún gobierno hasta ahora ha querido reconocer «la muy amplia demanda social para que las tres naciones puedan decidir democráticamente su futuro político».