El poble més petit de Catalunya canviarà d’alcalde després de 36 anys. Gisclareny, un poble de 28 habitants –dels quals només 20 hi viuen tot l’any– viurà les eleccions més emocionants dels últims temps perquè enguany hi ha més d’un candidat. Joan Tor és alcalde des del 1976, amb un parèntesi de vuit anys, i després de gairebé quatre dècades al capdavant del poble ha decidit que no repetirà, segons explica l’Agència Catalana de Notícies.

La seva filla, la Queralt Tor, està disposada a agafar el seu relleu, però tindrà un contrincant. L’Emili Casa, un veí de Bagà que no viu ni vota al poble i que forma part d’una llista fantasma del PSC. No és la primera vegada que passa, però els veïns dubten que el nouvingut tingui alguna possibilitat. “Aquí ens coneixem tots i, si ve algú de fora, no té res a fer. Ni els coneixem, ni els volem conèixer”, explica l’Enric Franch, veí del poble i propietari de l’únic restaurant de Gisclareny.

El poble més petit de Catalunya des del 2018

Gisclareny ha perdut més d’un centenar d’habitants en l’últim segle. Ara només en té 28, dels quals 25 tenen dret a vot i només 20 hi tenen la seva residència tot l’any. Des del 2018 és el poble més petit de Catalunya, rellevant Sant Jaume de Frontanyà (Berguedà). La majoria dels que viuen a Gisclareny venen de l’àrea metropolitana buscant tranquil·litat i contacte amb la natura. Hi ha tanta tranquil·litat que no fan ni campanya electoral.

Vista aèria de Gisclareny, al nord del Berguedà, el poble més petit de Catalunya

Una de les particularitats de Gisclareny és que funciona per consell obert, és a dir, que elegeixen regidors i només s’escull l’alcalde. Joan Tor no es presenta a la reelecció perquè considera que ha complert un cicle. “Ja he fet el que havia de fer”, diu. La seva filla Queralt es presenta a les eleccions sota la mateixa marca que el seu pare, Acord Municipal, una llista vinculada a ERC. En Joan està content que sigui la seva filla qui el succeeixi.

Un relleu esperat

“El meu pare va ser qui m’hi va fer entrar”, reconeix la Queralt. “Quan tenia 23 anys em va dir que havia de mirar de posar-m’hi per tirar el poble endavant, i estic content d’haver-ho acceptat”, subratlla. Alguns veïns, com l’Antoni Baños, estan contents que hagi fet el pas: “Quan era petita ja li vaig dir que, si algun dia es presentava, jo la votaria, i ara ho faré”.

La Queralt explica que en els pobles petits hi ha molta feina a fer. “Som pocs i quan reparteixes tasques, toca molta feina per a cadascú. L’alcalde és des del que obre la porta perquè ve algú a l’Ajuntament, el que envia tota la documentació administrativa, el que està al cas de les subvencions. Tothom et ve a demanar a tu, és un tot”.