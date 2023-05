Borràs acusa ERC de “malgastar” durant dos anys la majoria del 52%

La presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha acusat Esquerra Republicana de “malgastar” durant dos anys el mandat del 52% del passat 14 de febrer. “Avui fa dos anys que tenim un Govern sorgit de les urnes del 14 de febrer. S’han malgastat dos anys. N’hi ha que ens mantenim”, ha assegurat Borràs en un acte de campanya a Vilanova i la Geltrú, on reivindicat el seu partit com la força del Primer d’Octubre. Així mateix, Borràs ha admès que hi ha una “fatiga” i ha acusat els republicans de ser-ne el responsable. Per això, ha volgut reivindicar el seu partit com la solució davant del desànim. “Hem sigut coherents i ens presentem amb equips renovats”, ha dit la presidenta suspesa del Parlament.

L’alcaldable de Junts a Vilanova, Jaume Carnicer / V.P.

Borràs crida a tenir ajuntaments independentistes

Borràs també ha volgut exposar la necessitat de fer ajuntaments independentistes perquè sense els ajuntaments “no ho farem”. “Semblava que les municipals no tenien res a veure amb la independència, més lluny de la realitat”, ha dit Borràs, posant d’exemple les consultes d’Arenys que van iniciar el Procés. “A Arenys va ser una qüestió municipal, com la consulta sobre una riera, que van fer possibles les consultes. Això va permetre el 9-N i el Primer d’Octubre”, ha explicat la presidenta de Junts. Així mateix, ha fet una crida a “no acotar el cap” i ha volgut reivindicar com els catalans tenen dret a “decidir un futur de progrés”. “En unes eleccions municipals cal memòria i urnes”, ha afirmat la presidenta de Junts.

Veto al 155

Junts per Catalunya a Vilanova té l’objectiu de millorar els resultats de fa quatre anys, quan va obtenir només tres regidors, malgrat que amb Neus Lloveras n’obtingué 6. Per això tenen com a cap de llista el president de la Confraria de Pescadors de Vilanova, Jaume Carnicer. En el seu programa apunten que no pactaran amb els partits del 155 i han assegurat que són “garantia de solvència”, “no com altres partits”. L’alcaldable de Junts a Vilanova aposta per tenir una “ciutat més neta i il·luminada”. A més, aposta per implementar un nou sistema porta a porta i augmentar la plantilla de la policia local. També proposa un butlletí periòdic per informar del que fa, com ho fa, i el perquè l’Ajuntament. També opta per un bus gratuït i transformar l’actual edifici de la policia local de Vilanova en un parc públic d’habitatge